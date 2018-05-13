«Мы — поколение одной песни»: DAKOOKA о мечтах, зависти и одиночестве на сцене

Портал Москва 24 продолжает серию публикаций о девушках, формирующих столичную музыкальную сцену. Сегодняшняя героиня, певица и композитор с Украины Екатерина Еременко , выступающая под псевдонимом DAKOOKA, рассказала нам о своем детстве, творчестве и мечтах.

К своим 25 годам Катя уже успела выпустить несколько синглов и альбом, поучаствовать в украинском «Голосе» и покорить Москву. В мае она готовит к релизу новый альбом, в отличие от дебютного англоязычного — уже на русском языке. Танцевальные ритмы, исполняемые нежным девичьим голосом, модные клипы в эстетике VHS принесли DAKOOKA популярность среди любителей женского вокала и инди-музыки. Но она не планирует останавливаться на достигнутом, довольствуясь клубной публикой и несколькими десятками тысяч подписчиков в соцсетях. В ближайших планах певицы — стадионы.

DAKOOKA сделана из… … из мотивации и зависти. Хотя это можно по-разному называть, иногда я называю это вдохновением. Когда думаешь: вот это круто, а почему я так не могу? Ну я же, наверно, тоже могу, просто не пробовала. И начинаешь делать.

О детстве В детстве много времени занимала музыкальная школа. Первые четыре года мне нравилось туда ходить, потом уже нет, но я все равно ее закончила — мама заставляла. Я не считаю, что нужно заставлять ребенка делать что-либо, особенно ходить в музыкальную школу, потому что, как показывает практика, люди, которые должны заниматься музыкой, будут делать это и с двумя классами музыкальной школы, и с тремя, и без музыкальной школы. Так что даже если бы я перестала ходить в четвертом классе, все равно стала бы заниматься своей музыкой. Школа дала мне только комплексы.

Я рано начала курить — в 14 лет, и это плохо. Компания у меня тоже была не самая лучшая, но мне нужно было с кем-то и где-то быть, так что я не особо выбирала. Мои ассоциации с детством не слишком радостные или яркие — мне комфортно в том возрасте, в каком я нахожусь сейчас. Всегда в детстве мечтала, чтобы мне было 18! Но мне уже давно не 18 и все еще классно — я делаю, что хочу.

О начале занятий музыкой Это было осознанное решение. После музыкальной школы я не занималась музыкой два или три года, потом все-таки поняла, что мне это нравится. Села и написала первую песню в 16 лет. А в 17 написала «Умри, если меня не любишь», и с тех пор на этой песне выезжаю. В том возрасте я не думала, что буду зарабатывать музыкой, никогда не мечтала об этом, все решилось само собой: сначала я стала выступать в пабах и кафе в Черновцах, и в итоге эта дорога довела меня до Москвы.

Об образовании Я думала, что буду зарабатывать чем-то другим, например, каким-то бизнесом, как папа. Родители говорили мне, что музыка может быть только хобби. Я хотела поступать в музучилище, потом передумала. В итоге получила образование инженера-технолога пищевой промышленности. Еще у меня есть второе высшее — я маркетолог.

Видео: YouTube/Moon Records

О музыке детства Я слушала Placebo, Avril Lavigne, The White Stripes, Slipknot, потом La Roux — много всего. Тогда появился «ВКонтакте», там можно было по песне слушать, поэтому очень много разных групп. Вообще я считаю, что мы — поколение одной песни. Сейчас все уже знают того-то и того-то, а мы знали всех по треку: ты слышишь песню, знаешь ее, но не знаешь, кто это поет. Потом я начала слушать электронную музыку, ездила на рейвы, вечеринки — их было очень много в самых разных местах: в заброшенных заводах, ангарах каких-то, под мостами… В общем, пошла по электронщине и в итоге стала писать такую музыку.

О своих концертах На сцене я нахожусь одна. Раньше я и в группе играла, но в итоге поняла, что мне комфортно на сцене одной. Не люблю даже, когда фотографы заходят на сцену.

Я не особенно отвлекаюсь на публику. Мне важно, чтобы люди приходили на концерты, но я никогда не пою специально то, что они хотят услышать или то, то им нравится. Кто бы ни приходил на мои концерты, мне важно, чтобы эти люди просто пришли и пели мои песни. А кто это будет делать или как он будет одет, чего он ждет от концерта — мне все равно.

Многие приходят постоянно, в последнее время начинаю узнавать их, и это здорово.

Об изменениях в жизни Еще год назад я жила в Черновцах, как раз в конце марта прошлого года переехала в Киев. Очень много всего изменилось за год: прошлым летом я съездила в свой первый российский тур, первый раз побывала на Урале. Вообще очень хотелось там побывать. Мой любимый сериал — «Реальные пацаны», и вот услышала вживую этот говор прекрасный.

Мой первый концерт в России был на фестивале «Боль». Этот год у меня вообще больше связан с Россией. Очень многое изменилось в моей голове и взглядах.

О выборе языка для песен Свою первую песню я написала на русском языке, а уже потом перешла на английский — на нем очень быстро пишутся песни, не надо особо думать. Когда нужно было уже выпустить альбом, я написала целый альбом песен на английском. А сейчас собралось много материала русского. Если когда-нибудь перестану его «рожать» — вернусь к англоязычным песням.

О славе Я верю в то, что стану суперзнаменитой. Хочется собрать стадион. Даже не то, что хочется — я считаю, что достойна этого. У меня не тупая какая-то музыка, я сама все пишу, свожу, генерирую, на мою музыку уходит очень много энергии и времени.

Я не просто вокалистка — этого вообще не понимаю, моя музыка самобытна. Считаю, она стоит того, чтобы выйти на площадку с многотысячным залом, хотя бы в Москве. К тому же, меня интересует наша публика. Я понимаю свои возможности и выходить на международную сцену не хочется даже пробовать.

Видео: YouTube/daKooka daKooka

О деньгах Для меня важно зарабатывать деньги своим искусством, важно чувствовать себя востребованной, важны люди, уши, социализация, важно делать свое дело и получать за него вознаграждение. Я смотрю на мир рационально. Не буду говорить, что делаю музыку только ради музыки, нет. Понятное дело, когда я творю, я не думаю о деньгах, звуках, которые надо использовать, чтобы быть «в тренде». Но я четко понимаю, что хочу делать то, что хочу, и зарабатывать этим хорошие деньги.

Об упорстве Я считаю, что нужно держать темп, не опускать руки и просто бить в одну точку. Это физика. В нашем мире не существует какой-то магии или чуда, нет никакой удачи, есть просто большая вероятность. Большая вероятность, что если ты будешь сидеть на этом месте и долбить пальцем по столу года три, то этот стол сломается — сначала одна щель пойдет, потом вторая, третья, и в какой-то момент он просто развалится.

О личных героях В детстве у меня не было никаких кумиров, я никогда не хотела быть на кого-то похожей. Хотела быть знаменитой, выступать на сцене. Для меня герои — это люди с ограниченными возможностями, которые выступают на Паралимпиаде, рисуют картины.

О Москве В Москве очень нравится район Динамо, гулять в центре, просто ходить и что-то делать. И тратить деньги. А еще здесь очень чисто.

О свободном времени Люблю смотреть всякие картинки, Pinterest, смотреть ютубчик, кушать, готовить, перебирать свои вещи и перемеривать их, смотреться в зеркало. Еще я в свободное время пишу музыку, потому что не всегда это работа — когда ты творишь, это происходит только в свободное время, а не по плану. По плану — сведение и другие технические штуки, а весь творческий процесс я делаю в свободное время сама.

Коротко о главном Пиво или мороженое? — Мороженое. «Ла-Ла Ленд» или «Нелюбовь»? «Ла-Ла Ленд». Пляжный или активный отдых? Сейчас — пляжный. Любить или быть любимой? Любить. Европа или Азия? Европа. Блокбастер или артхаус? Блокбастер. Поп или электроника? Электроника. 2007 или 2018? 2018.

Лиза Минаева