Культовая рок-группа Кукрыниксы выступит во Владивостоке с прощальным концертом

Творческой деятельности группы исполнилось — 20 лет.

В краевом центре Приморья, 15 мая, на сцене SanRemo Hall состоится прощальный концерт группы «Кукрыниксы». Все хиты, значимые песни, на которых строилась музыка и жизнь группы — все это будет в сет-листе концерта. Начало в 20:00.

Масштабный гастрольный тур «Кукрыниксов» осенью 2017 года и весной 2018 посвящены двадцатилетию творческой деятельности коллектива.

Алексей Горшенёв : «В программу юбилейный концертов вошли все хиты, а также знаковые для музыкантов и поклонников песни, на которых строилась наша музыка и наша жизнь. Ваши поддержка и любовь велики и бесценны! За все эти годы именно вы дали возможность не сомневаться в наших делах и планах! Много интересных, ярких, важных людей, музыкантов, технического и административного персонала, фан-клубов, единомышленников коснулось нашего творчества. Все они, безусловно, останутся в нашей с вами истории! Истории под названием „Кукрыниксы“, которая подошла к своему концу».

По окончании юбилейного тура группа «Кукрыниксы» завершает и свой творческий путь. Творческие замыслы Алексея Горшенёва найдут своё продолжение в рамках нового проекта «ГОРШЕНЁВ», подробнее о котором будет объявлено позднее, сообщается на официальном сайте группы.