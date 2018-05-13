Блогер Владимир Лешуков встретился с Борисом Гребенщиковым

Один из отцов-основателей русского рока, живая легенда.

После более чем трехчасового концерта группы «Аквариум», где Борис Борисович долго пел на бис.

Саратов для него — город предков по отцовской линии. Они являлись старообрядцами и переехали в Санкт-Петербург из нашей губернии. Поэтому Гребенщиков настоял на том, чтобы первый большой концерт после длительного отсутствия выступлений из-за тяжелой болезни дать именно в Саратове.

Ожидания зрителей полностью оправдались. Прозвучали многие старые хиты — «Человек из Кемерово», «Стаканы», «Мама, я не могу больше пить», «Voulez-Vous Coucher Avec Moi?», «Гарсон №2», «Растаманы из глубинки», «Иван и Данило» (БГ сказал, что она не исполнялась группой уже 35 лет), «День радости», разные другие…

Плюс — огромное количество новых песен с последних альбомов. Я лично ранее живой концерт «Аквариума» посещал в 2013’м — тогда выступление длилось намного меньше. В общении Гребенщиков — приятный и очень позитивный. Сплошное олицетворение собственной жизненной философии. Организовала мероприятие замечательная компания «ВИПсцена».