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Музыкальные инструменты и концерт ждут гостей «Академического» в «Ночь в музее»
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Музыкальные инструменты и концерт ждут гостей «Академического» в «Ночь в музее» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Ночь в музее — международная акция, которая стала традиционной в московских учреждениях культуры, в том числе, в центре культуры «Академический».
По этому случаю Центр культуры и досуга «Академический» подготовит для своих гостей особенную экспозицию — выставку музыкальных инструментов. 18 мая, начиная с шести вечера, гости центра смогут не только познакомиться с разнообразными музыкальными инструментами, но и попробовать сыграть на них несложные мелодии под руководством опытных музыкантов.
Приятным дополнением к выставке станут музыкальные выступления коллективов учреждения.
Начало работы выставки: 18 мая 18:00.
Начало концерта: 19:00  Ночь в музее центра «Академический» пройдет по адресу: улица Шверника д.13, корпус 2.
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