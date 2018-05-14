Музыкальные инструменты и концерт ждут гостей «Академического» в «Ночь в музее»

Ночь в музее — международная акция, которая стала традиционной в московских учреждениях культуры, в том числе, в центре культуры «Академический».

По этому случаю Центр культуры и досуга «Академический» подготовит для своих гостей особенную экспозицию — выставку музыкальных инструментов. 18 мая, начиная с шести вечера, гости центра смогут не только познакомиться с разнообразными музыкальными инструментами, но и попробовать сыграть на них несложные мелодии под руководством опытных музыкантов.

Приятным дополнением к выставке станут музыкальные выступления коллективов учреждения.

Начало работы выставки: 18 мая 18:00.

Начало концерта: 19:00 Ночь в музее центра «Академический» пройдет по адресу: улица Шверника д.13, корпус 2.