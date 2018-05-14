Продюсер «Дикой Мяты» — об изнанке фестиваля самой яркой «дикорастущей музыки»

Накануне «Дикой Мяты» обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев побеседовал с генеральным продюсером фестиваля Андреем Клюкиным.

Фестиваль «Дикая Мята» пройдет в Подмосковье в одиннадцатый раз. Из всех многодневных российских оупен-эйров это, пожалуй, главный фестиваль, предоставляющий как самый неформальный и свежий подбор участников, так и максимальную степень комфорта для публики. А организация следующей «Мяты» начинается буквально спустя несколько дней после завершения предыдущего.

Подготовка — удивительная смесь из поиска новых имен, разработки локаций, формирования логистики и других необычных и принципиально новых схем, благодаря которым фестиваль получил заслуженную репутацию и статус события, абсолютно непохожего на другие.

Накануне «Дикой Мяты–2018» генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин поговорил с обозревателем портала Москва 24 Алексеем Певчевым о новинках этого года, тонкостях подготовки и выборе артистов.

— «Дикая мята» проходит на новом месте уже третий раз и явно чувствует себя максимально комфортно. Какие принципиально новые идеи вам удалось реализовать на этом поле в 2018 году?

Да, я действительно считаю наше фестивальное поле «намоленным». Мы с ним сроднились и знаем, где что и как нужно строить и воздвигать. За годы проведения фестиваля мы построили на нем дорожки, организовали водопровод, протянули интернет, поставили столбы, подводя электричество в нужные точки. Гравием отсыпаны въезды и выезды с парковки, стоит фундамент под лестницу. Короче, да мы его обожаем!

Вообще, если говорить об атмосфере, то на мой взгляд есть два главных фактора, которые на нее влияют. В первую очередь, это музыка. Талантливая, яркая, светлая, бодрая или наполненная интеллигентной меланхолией, но в любом случае находящаяся на светлой стороне мировосприятия. А во-вторую очередь — это комфорт. Трудно быть в хорошем настроении, если организаторы на тебя «забили болт». Вот над этим мы постоянно думаем. Понятно, что как и в прошлом году, на фестивале будут работать бесплатные фонтанчики с питьевой водой, бесплатные души, бесплатный кипяток, освещение в кемпинге, обозначение улиц, чтобы было удобно искать свою палатку, будут зоны WI-FI и зарядок гаджетов.

Традиционно мы не отдаем питание на фестивале одному оператору, который выставляет общую цену. Рестораны работают в поле реальной конкуренции, поэтому на «Дикой мяте» всегда очень разнообразная и недорогая еда.

По новинкам: в этом году мы особое внимание уделяем транспорту. Каждые 15 минут прямо от метро будут ходить трансферы, которые отвезут на фестиваль и обратно. А совсем скоро один из наших партнеров объявит супер-акцию, согласно которой клиенты этой компании (а это каждый четвертый житель Москвы), получат возможность приехать на фестиваль бесплатно.

Короче рецепт такой: хорошая музыка, комфорт, светлая, не маргинальная публика, вкусная еда и предельно удобная транспортная доступность.

— Фестивальные сцены на «ДМ» каждый год имеют свои названия и свою концепцию. Этот год наверняка не исключение?

О, да! В этому году будут работать четыре фестивальные сцены и одна партнерская. Наши сцены будут посвящены символу фестиваля: русалке (согласно греческой мифологии, покровительница рек и озер Минта была обращена Персефоной в растение «дикая мята» — прим. ред.).

Открытая сцена будет называться Sirena, и на ней выступят такие артисты, как Milky Chance, Земфира, The Hatters, Brainstorм, «Браво», «Мгзавреби», 25/17, «Animal джаZ», Ян Гэ и другие.

Видео: YouTube/THE HATTERS

Крытая сцена, которую мы придумали еще три года назад, когда над фестивалем был дождь, мы назвали именем развеселой ирландской русалки Merrow (кстати, в этом году эта сцена по площади будет больше, чем Главclub, и сможет вместить до 5000 человек). Программа там будет сообразно нраву этой развеселой русалки: тут и Громыка, и Кирпичи, и дебютант фестиваля группа «Валентин Стрыкалло». Будет много классного рока, как молодые, но безумно харизматичные дамы из Питреа GLOSOLI, москвичи Junkyard Storytellaz, ребята из Нижнего Новгорода «Тигры и Леопарды», так и заслуженные деятели искусств, например «Паперный Там».

Видео: YouTube/Glosoli

У нас есть традиция строительства уникальных сцен. В прошлом году такой стала сцена «Дерево — Ракета», в этом году такой станет сцена «Мамивата», тоже названная в честь магической русалки. Она будет выглядеть, как невероятный вигвам. Днем тут будет играть этно, реггей и джаз. Вот несколько героев этой дневной сцены:

Видео: YouTube/Shaman Jungle

Видео: YouTube/Sweet PAD Видео: YouTube/occidentem

А вот вечером и ночью пространство перед «Мамиватой» превратится в площадку для рэйва. Здесь выступят герои электронной сцены: Mujuice, Oligarkh, Horja, Yuko. Короче, кто и когда будет спать эти трое суток, я не знаю.

Видео: YouTube/OLIGARKH

А еще есть детская сцена, которую мы назвали «Ариель». На ней мы с вами увидим выступления артистов средний возраст которых шесть лет! И это очень классно!

— То есть, судя по всему, «ДМ» постепенно отходит от канонов фестиваля формата world music, переориентировавшись на то, чтобы показать как можно больше самой разной, актуальной музыки?

Вот тут есть путаница, с которой стоит разобраться. Мы всегда называли себя фестивалем «дикорастущей музыки». Всегда говорили о том, что нам очень интересно работать с артистами, которые сами всего достигли, а не были выпестованы продюсерскими центрами исключительно в финансовых целях. Нас всегда интересовали талантливые артисты, которые пишут музыку без оглядок на востребованные музыкальные форматы. Именно поэтому мы были, есть и будем мультиформатным фестивалем. И да, конечно world music, входит в круг наших интересов (из 75 групп фестиваля к жанру world music можно отнести 10 коллективов), так как группы этого жанра были менее всего обласканы вниманием СМИ. Кстати, сейчас эта картина заметно изменилась, возможно, благодаря, в том числе, и нашему фестивалю.

Видео: YouTube/Юрий Рябушко

"Дикая мята", как и положено фестивалю с таким названием, «дико» разрастается, и теперь у нас есть возможность приглашать артистов, которых раньше мы не могли себе позволить. Растет и интерес партнеров к фестивалю, что дает нам еще больше возможностей. Именно благодаря им мы можем позволить себе построить четыре сцены, пригласить более 75 групп из разных стран, сохраняя предельно низкую цену за билет.

Три дня, 75 артистов, кинопоказы, десятки бесплатных опций — и все это по цене 4000 рублей. А ведь по сути это цена билета на сольный концерт Milky Chance, или Земфиры, или «Браво», или «Мгзавреби» и так далее.

На «Дикой мяте» за три дня можно увидеть разом всех любимых артистов, а также оценить десятки интереснейших групп, о которых, возможно зрители и не знали до этого.

— При этом существует ли какая-то общая музыкальная направленность, на ваш взгляд, принципиально отличающая «ДМ» от других фестивалей?

Безусловно. Это свобода от форматов, которые заданы на большинстве тематических фестивалей. Но главное — это любовь к музыке. Меня всегда удивляли люди, которые в своих предпочтениях придерживаются строго заданных рамок. Я не понимаю, как можно слушать исключительно джаз или русский рок, только электронную музыку или альтернативу. Это так же странно, как гурман, который вдруг принимает решение всю жизнь питаться именно сосисками.

— Хедлайнером этого года у вас заявлена Земфира — артист, выступающий, скажем так, нечасто и очень строго подходящий к организации концерта. Как сложилось ваше сотрудничество и в чем особенности подготовки концерта этого музыканта?

В первую очередь, мы никогда не писали, что Земфира является хедлайнером фестиваля. Более того, когда мы общались с менеджментом артиста, с его стороны было несколько раз обозначено, что Земфира выступает в общем лайн-апе фестиваля. Разумеется, это будет полноценный сэт, но ни один из дней фестиваля Земфира закрывать не будет. Это ее пожелание.

Вообще, если говорить об артистах, которые своим талантом, харизмой, волей, внутренней дисциплиной, самостоятельно добились признания, то Земфира в этом смысле — артист номер один, и в свете того, что я говорил выше о «дикорастущей музыке», она как никто другой ее символизирует. Поэтому я рад, что Земфира приняла решение прервать свое двухгодовое молчание именно на «Дикой мяте».

Нужно смотреть правде в глаза: не фестивали выбирают Земфиру, а Земфира сама решает, где она хочет играть, а где нет. Я уверен, все российские фестивале делали ей предложения, и то что она откликнулась на нашу просьбу, — дорогого стоит. Мы это ценим.

Если мы говорим о сложностях, пока их нет. Менеджмент прислал нам райдер, и мы его выполним. Да, я знаю, что Земфира — очень требовательный артист, и она борется за качество шоу, но ведь это часть ее работы. Она понимает ответственность перед своими зрителями, которые, принимая решение посетить ее выступление, должны увидеть качественный концерт с хорошим светом и звуком. Мы, в свою очередь, понимаем, что приняв наше приглашение, артист авансом выдает квоту доверия нашей технической группе. Будем стараться.

Видео: YouTube/Queen Valeriana

— Обычно вы говорите, что на два-три выступления вы отключаете рацию и идете слушать музыку. Кто в этом году удостоится этой чести?

"Честь" так громко звучит… Я бы смягчил формулировку вопроса: «какие три концерта вы точно посмотрите»? В первую очередь я скажу, что я бы хотел посмотреть все 75 выступлений. Это не лукавство, так как на «Дикой мяте» выступают группы, которые нам очень нравятся. Я постоянно слушаю музыку, думаю в год я прослушиваю более тысячи альбомов: самых интересных из числа прослушанных музыкантов мы и приглашаем.

Но, к сожалению, продюсер фестиваля — ответственная работа: единовременно на поле сотни музыкантов, десятки тысяч зрителей, охрана, техслужбы, и все это требует постоянного внимания. Так что посмотреть все никогда не получится, разве что только после выхода на пенсию и посещения фестиваля как зрителя. Но и в этом я не уверен.

Поэтому отключение рации — дело крайне безответственное, но тем не менее я так делаю один-два раза в день. Вне всякого сомнения я так сделаю на концерте The Paz band, потому что это концентрат всего мной любимого в музыке, не пропущу концерт GLOSOLI, Taya Mala и Brothers Moving. Ну и конечно буду на концерте Земфиры.

— Какие из факторов наиболее важны для попадания группы на «Дикую Мяту»: личный вкус как результат поиска организаторами на протяжении года, популярность артиста в сети (не ориентированной на официальные СМИ) или что-то еще?

Только субъективное мнение организаторов фестиваля! Тут сам себя не обманешь. Ну вот как звать группу на фестиваль, если она тебе не нравится? Как это потом самому себе объяснить? Думаю такой однозначной позицией мы и заработали статус фестиваля с хорошим музыкальным вкусом. Но такая твердая позиция имеет и обратную сторону медали. Например, ты можешь дружить и общаться с неким музыкантом. Приходит весна, и он спрашивает, приглашу ли я его на фестиваль, и обижается, получив отрицательный ответ. Таких обид я уже набрал, как новогодняя елка — шариков.

Мне очень нравится, когда есть разделение дружба/работа, и когда даже от любимых артистов я получаю заявки через сайт на общих основаниях.

С ростом популярности фестиваля наметился новый тренд: мы стали получать предложения от музыкантов, которые хотят заплатить, чтобы иметь возможность выступить на сцене «Дикой мяты». Начиналось это с относительно небольших сумм: кто 50000 рублей, кто 100000 предложит. Потом все больше и больше. Но рекорд был поставлен одной поп-певицей в этом году, которая предложила 2000000 рублей за 20 минут выступления на сцене Sirena. С сожалением, конечно, но и она была отправлена «в сад».

Я очень болезненно реагирую на такие предложения: словно мне предлагают за деньги отказаться от своих жизненных принципов. Как мне кажется, нет ничего более постыдного, чем принимать такие взятки. Это как одной рукой строить, а другой сразу ломать.

— Западные артисты, работающие на «Дикой Мяте», — это не всегда матерые западные звезды с многолетним стажем, как это было в случае с Шинейд О'Коннор и Гораном Бреговичем , но неизменно очень яркие персонажи. Чем вы руководствовались выбирая западных артистов в этом году?

Я руководствуюсь мурашками по коже. Если ты слушаешь музыку, цепенеешь, и у тебя мурашки по коже — значит, нужно договариваться. Каждый год мы находим таких музыкантов и гордимся, что первыми привезли их в страну.

Так было с Birth of Joy из Нидерландов

Видео: YouTube/Фестиваль Дикая Мята

В этом году меня до дрожи пробирает The Paz band, и я не пропущу ее выступление ни за что!

Видео: YouTube/The Paz Band

— Какие критические высказывания публики, помогли вам в организации фестиваля и какими объективными советами вы воспользовались в подготовке нынешней «Дикой мяты»?

Так они все и помогают, я читаю форумы постоянно. Разумеется, на фестивале ты не можешь уследить за всем, а потом эти форумы — как разбор полетов. Много было изменений: от переноса локации палаточного лагеря до разметки его на улицы, от организации схемы входа до зонирования фестиваля. Иногда вносим изменения в расписание, когда по времени пересекаются выступления двух групп, и их поклонники не могут разорваться.

— В ваших интервью вы неоднократно делали акцент на то, что за «ДМ» не стоят ни крупный бренд, ни государственные дотации, ни медиаресурсы (как в случае с «Нашествием»). Если включить фантазию, в каком виде «ДМ» могла бы быть представлена в медиапространстве?

Вы правы, я постоянно об этом думаю. Очень хочется создать свою радиостанцию. Я просто не верю, что при такой широкой мировой музыкальной палитре в FM-диапазоне звучит настолько ограниченный набор артистов и песен! Технически я понимаю, все же 15 лет работал на радио, что это единственно возможный путь к рейтингам. Понимаю, что рынок радио умирает и беспрецедентно конкурентен, но ведь хочется верить в лучшее. Возможно, со временем музыкальные потоки будут программироваться не в сторону «узнавания» песен, а в сторону создания эмоций.

Также очень хочется создать некое пространство, на котором можно будет проводить по четыре-пять фестивалей за лето. И постоянно работать над развитием инфраструктуры. На данный момент мы себе это не можем позволить, но тем не менее я уверен, что со временем найдутся инвесторы. Да и вообще мысль о том, чтобы перебраться за город, в последнее время мне нравится все больше и больше. В Москве очень большое распыление энергии. В идеале хочется полностью переключиться на фестивальную деятельность, дышать чистым воздухом, больше спать, читать и слушать.

— Что самое главное из задуманного вами непременно должно сбыться на «Дикой Мяте–2018»?

Самое главное — получить удовольствие от хорошей музыки, от общения с друзьями, с которыми приехал на фестиваль (кстати, лайфхак: мы с моими студенческими друзьями (а всем нам по 46 лет) встречаемся именно там), завести новых друзей, провести две ночи, наполненные романтикой (кстати, я знаю нескольких детей, которые были зачаты на «Дикой Мяте»). С удовольствием посидеть в кафешках, покататься на серфах и полетать на воздушном шаре. Самое важное — вырваться на три дня из города. И поверьте, впечатления от этих трех дней, будут питать вас энергией весь год!

Алексей Певчев