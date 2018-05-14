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Хит Perfect Эда Ширана признали лучшей песней всех времен
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Хит Perfect Эда Ширана признали лучшей песней всех времен 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Песни Эда Ширана вот уже много лет занимают лидирующие строчки хит-парадов по всему миру, а сам певец входит в число самых влиятельных музыкантов мира. Недавно британская радиостанция Smooth Radio объявила о завершении ежегодного голосования, и по его итогам хит Эда Perfect вообще был признан лучшей песней всех времен.
Как отмечают редакторы портала, музыкант уже несколько раз попадал в голосование, однако его песни не становились лидерами рейтинга. Впервые за пять лет слушатели отметили песню Ширана как самую лучшую. Певец был очень польщен столь почетной наградой: «Я очень хотел написать лучшую балладу о любви, поэтому я очень рад, что слушатели выбрали ее лучше. Я просто невероятно счастлив, что занял первое место в голосовании Smooth», — говорит Эд. В  голосовании приняли участие более 30 000 слушателей. На второе и третье место они определили песни Джорджа Майкла — Careless Whisper и A Different Corner, на четвертом — Уитни Хьюстон — I Will Always Love You, а замыкает пятерку вновь Ширан, с песней Thinking Out Loud.
попкорнnews
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