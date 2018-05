Хит Perfect Эда Ширана признали лучшей песней всех времен 

Как отмечают редакторы портала, музыкант уже несколько раз попадал в голосование, однако его песни не становились лидерами рейтинга. Впервые за пять лет слушатели отметили песню Ширана как самую лучшую. Певец был очень польщен столь почетной наградой: «Я очень хотел написать лучшую балладу о любви, поэтому я очень рад, что слушатели выбрали ее лучше. Я просто невероятно счастлив, что занял первое место в голосовании Smooth», — говорит Эд. В голосовании приняли участие более 30 000 слушателей. На второе и третье место они определили песни Джорджа Майкла — Careless Whisper и A Different Corner, на четвертом — Уитни Хьюстон — I Will Always Love You, а замыкает пятерку вновь Ширан, с песней Thinking Out Loud.