В Москве открывается выставка фоторабот четырехкратного лауреата World Press Photo

МОСКВА, 14 мая. / ТАСС /. Выставка работ фотожурналиста, четырехкратного обладателя премии World Press Photo Виктора Ахломова , который ушел из жизни в прошлом году, открывается в понедельник в Музее музыки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов.

"14 мая фотовыставкой «История Союза композиторов России в фотографиях» откроется в Москве Всероссийский фестиваль Союза композиторов", — говорится в сообщении. На открытии экспозиции в Прокофьевском зале Музея музыки со специальной программой выступит «МолОт-ансамбль» (Санкт-Петербург). Песни из популярных кинофильмов в новых аранжировках Артура Зобнина вступят в диалог с мелодиями композиторов нового поколения.

Экспозицию можно будет увидеть в Российском национальном музее музыки до 14 июня, а затем выставку покажут в Казани и Перми.