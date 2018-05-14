Гарри Стайлс отметил 1 год с выхода своего первого сольного альбома

Вчера Гарри Стайлс (Harry) отметил день рождения: ровно год с выхода его первого сольного альбома! В этот день музыкант решил сделать перерыв в работе и вспомнить, какой длинный путь был проделан с тех пор, как он принял решение покинуть One.

Большую часть своего альбома Гарри записал на Ямайке, а вчера в его появилась черно-белая фотография, которая, судя по всему, была сделана именно на карибском полуострове, хотя певец и не поставил геотег.

«Сегодня я отмечаю год с релиза моего дебютного альбома. Спасибо всем, кто слушал его и поддерживал меня. Это было лучшее время в моей жизни. Я вас очень люблю.», — написал Стайлс в своем профиле.

До этого музыкант уже делился своими впечатлениями от записи сольника. «Мы постоянно находились в студии, у нас даже не было времени подумать о чем-то другом», — рассказывал Гарри в интервью. — «Мне было так тяжело объяснить музыку, создать ее… столько деталей. Мы хотели просто писать и слушать то, что нам нравится. И все закончилось альбомом, которым мы невероятно довольны».

Надеемся, что вдохновленный чувством ностальгии Гарри решит, что пора заняться записью второго сольного диска!