Ещё
Гарри Стайлс отметил 1 год с выхода своего первого сольного альбома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарри Стайлс отметил 1 год с выхода своего первого сольного альбома 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Вчера Гарри Стайлс (Harry) отметил день рождения: ровно год с выхода его первого сольного альбома! В этот день музыкант решил сделать перерыв в работе и вспомнить, какой длинный путь был проделан с тех пор, как он принял решение покинуть One.
Большую часть своего альбома Гарри записал на Ямайке, а вчера в его появилась черно-белая фотография, которая, судя по всему, была сделана именно на карибском полуострове, хотя певец и не поставил геотег.
«Сегодня я отмечаю год с релиза моего дебютного альбома. Спасибо всем, кто слушал его и поддерживал меня. Это было лучшее время в моей жизни. Я вас очень люблю.», — написал Стайлс в своем профиле.
До этого музыкант уже делился своими впечатлениями от записи сольника. «Мы постоянно находились в студии, у нас даже не было времени подумать о чем-то другом», — рассказывал Гарри в интервью. — «Мне было так тяжело объяснить музыку, создать ее… столько деталей. Мы хотели просто писать и слушать то, что нам нравится. И все закончилось альбомом, которым мы невероятно довольны».
Надеемся, что вдохновленный чувством ностальгии Гарри решит, что пора заняться записью второго сольного диска!
Popcake.tv: последние новости
Селена Гомес нашла замену Джастину Биберу Тейлор Свифт устроила концерт для приемных детей В клипе на «Barbie Tingz» Ники Минаж показала свои лучшие наряды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах281
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Изначальные концовки известных советских фильмов5
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»47
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение