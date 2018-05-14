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День славянской письменности и культуры пройдет на Красной площади
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День славянской письменности и культуры пройдет на Красной площади 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
24 мая 2018 года, в 13:00, в Москве, на Красной площади, состоится всероссийский праздничный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры.
24 мая 2018 года праздничные программы во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда, начнутся в 13.00 по московскому времени. Основное торжество состоится на Красной площади в Москве. Мероприятие откроется приветственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе концерта состоятся прямые включения из Краснодара, Сербии и Болгарии.
Основная идея праздника — тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. В Концерте под названием «Когда мои друзья со мной!» прозвучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, среди которых А. Александров, А. Бабаджанян, А. Пахмутова, И. Дунаевский, Е. Птичкин, Е. Крылатов, Э. Колмановский, а также известные белорусские и русские народные песни.
В праздничном концерте примут участие десятки детских и молодёжных академических хоровых коллективов: Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, а также ВИА «Песняры», ансамбль «Домисольки», солисты: Полина Шамаева, Оскар Абдразаков, Василий Ладюк, Богдан Волков, победитель шоу «Голос-дети» Рутгер Гарехт и другие.
Торжественный концерт завершится величественным патриотическим гимном «Славься» на музыку М. Глинки из оперы «Иван Сусанин».
Вход на концерт свободный. Проход зрителей на Красную площадь будет осуществляться через Кремлёвский проезд, проезд Воскресенские ворота, Никольскую улицу.
Гостям концерта рекомендуют взять с собой головные уборы, зонты, дождевики.
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