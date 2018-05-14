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Для воронежцев вместе с симфоническим оркестром играл известный пианист сэр Барри Дуглас
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Для воронежцев вместе с симфоническим оркестром играл известный пианист сэр Барри Дуглас 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронеже он выступил на закрытии филармонического сезона.
В Воронеже на закрытии филармонического сезона с симфоническим оркестром играл сэр Барри Дуглас. Всемирно известный пианист приехал в Воронеж уже во второй раз. Барри Дуглас получил мировую известность в 1986 году, после победы на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. Одним из его педагогов был русский пианист Евгений Малинин. Дуглас выступал с ведущими оркестрами мира, сотрудничал со знаменитыми дирижёрами. В 2002 году он получил Орден Британской Империи. Это не первый визит именитого музыканта в столицу Черноземья. Несколько лет назад Дуглас выступал на сцене филармонии с сольной программой. На этот раз он предстал в качестве солиста в знаменитом бетховенском Концерте для фортепиано с оркестром №5 «Император». — Мне очень приятно работать с этим прекрасным оркестром. Мы чувствуем музыку одинаково. У ирландцев и у русских есть очень много общего в лиричности, страстности, яркой любви к жизни. Если мне скажут, что я играю как русский, мне будет очень приятно, — признался пианист из Великобритании Барри Дуглас.
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