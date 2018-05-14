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Сыгравший Цоя в «Лете» Тео Ю хочет еще раз поработать с Серебренниковым
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Сыгравший Цоя в «Лете» Тео Ю хочет еще раз поработать с Серебренниковым 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 14 мая — РИА Новости. Корейский актер Тео Ю, сыгравший роль Виктора Цоя в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», надеется еще раз поработать с режиссером.
"Дело в том, что я работал только с Кириллом, и это его уникальный стиль, поэтому я не могу судить обо всех российских режиссерах. Каждый фильм индивидуален. Мой самый любимый российский режиссер — это Кирилл, и я бы очень хотел с ним еще раз поработать", — сказал Тео Ю в интервью РИА Новости.
По его словам, российское кино находится в очень интересной точке, оно постепенно изменяется и быстро развивается с точки зрения не только художественной, но и качества производства. «Мне очень интересно увидеть, что будет дальше», — добавил он.
Сюжет фильма «Лето» основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Цой записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.
В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.
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