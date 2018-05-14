Сыгравший Цоя в «Лете» Тео Ю хочет еще раз поработать с Серебренниковым

"Дело в том, что я работал только с Кириллом, и это его уникальный стиль, поэтому я не могу судить обо всех российских режиссерах. Каждый фильм индивидуален. Мой самый любимый российский режиссер — это Кирилл, и я бы очень хотел с ним еще раз поработать", — сказал Тео Ю в интервью РИА Новости.

По его словам, российское кино находится в очень интересной точке, оно постепенно изменяется и быстро развивается с точки зрения не только художественной, но и качества производства. «Мне очень интересно увидеть, что будет дальше», — добавил он.

Сюжет фильма «Лето» основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Цой записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум , музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.