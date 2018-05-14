После продолжительной болезни Борис Гребенщиков дал концерт в Саратове

С февраля 2018 года Борис находился на больничном, поэтому 12 мая состоялся первый, после продолжительного времени, концерт коллектива. Было видно, что лидер группы просто соскучился по концертной атмосфере, поэтому с удовольствием исполнял не только классический набор «хитов», но и вспоминал старые песни, а также сделал подарок зрителям, исполнив несколько песен по их заявкам. Несмотря на то, что группе в этом году исполняется 46 лет, ее песни по-прежнему несут настоящий заряд драйва, поэтому даже самые серьезные песни звучат не как повод к унынию, а призыв к преодолению трудностей.

Большую роль в этом играет профессионализм музыкантов, особенно флейтиста Брайана Финнегана, заслужившего своей игрой букет цветов от одной зрительниц. Сам Борис Гребенщиков на концерте обмолвился, что иногда ему самому бывает трудно сосредоточиться на исполнении песни, поскольку мастерство музыкантов заставляет заслушаться. Полный зал зрителей долго не отпускал музыкантов, вызывая их «на бис», поэтому концерт затянулся, в общей сложности, почти на 3 часа. Достойным финалом стали лирические песни, исполненные Борисом Гребенщиковым под свет фонариков и экраном телефонов, создавшими в зале Театра Драмы эффект «звездного неба».