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Концерт музыкального французского театра состоится в районе
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Концерт музыкального французского театра состоится в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Концерт Лионского музыкального театра 20 мая пройдет в музее Серебряного века.
Жители столицы увидят выступление обладательниц сопрано Ольги Федотовой и меццо-сопрано Анастасии Премининой. Кроме того, горожане смогут насладится музицированием художественного руководителя и главного дирижера Лионского музыкального театра Андрея Шевчука.
Отметим, что на концерте представят исполнение произведений композиторов Клода Дебюсси, Камиля Сен-Санса и Александра Дюбюка.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: проспект Мира, дом 30.
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