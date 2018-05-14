Концерт музыкального французского театра состоится в районе 

Концерт Лионского музыкального театра 20 мая пройдет в музее Серебряного века.
Жители столицы увидят выступление обладательниц сопрано Ольги Федотовой и меццо-сопрано Анастасии Премининой. Кроме того, горожане смогут насладится музицированием художественного руководителя и главного дирижера Лионского музыкального театра Андрея Шевчука.
Отметим, что на концерте представят исполнение произведений композиторов Клода Дебюсси, Камиля Сен-Санса и Александра Дюбюка.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: проспект Мира, дом 30.