Японский скрипач откроет «Таланты Содружества»

16 мая суперзвезда японской классической музыки Кодзи Моришита, прибывший в Москву по приглашению корпорации RHANA, примет участие в торжественном открытии фестиваля "Таланты Содружества" и проведет мастер-класс для начинающих музыкантов.
Продолжается перекрестный год "Россия — Япония" и набирает обороты приуроченный к нему масштабный проект "Культура жить.
Активное долголетие", в рамках которого уже прошли культурные, научные и благотворительные мероприятия при поддержке Правительства России и Посольства Японии. В мае состоится торжественное открытие V фестиваля "Таланты содружества" на сцене театра "Новая опера". В мероприятии примет участие японский скрипач-виртуоз Кодзи Моришита, прибывший в Москву по личному приглашению Екатерины Дибровой, главы корпорации RHANA.
Вдохновитель и инициатор всего проекта "Культура жить. Активное долголетие", член-корреспондент РАЕН Екатерина Диброва известна своими тесными связями с Японией, где качество и продолжительность жизни стали частью национальной идеи.
Кодзи Моришита — только один из гостей проекта "Культура жить. Активное долголетие". Раньше с перекрестным годом «Россия — Япония» поздравили россиян и пригласили принять участие в мероприятиях проекта знаменитая пианистка Кейко Мацуи, звезда японского современного искусства Эрина Мацуи, танцор, солист Большого театра Морихиро Ивата, легенда театра Кабуки-дза Ямада Мидори и др.
Возвращаясь к Кодзи Моришита, стоит упомянуть, что, начав играть в возрасте Моцарта, в 4 года, Кодзи быстро привлек к себе внимание и, закончив престижную школу Тохо Гакуэн, уехал в США, где в Цинциннати учился у самой мисс Дороти Дилей, известного «тренера талантов». Получив степень и почетную премию, Моришита, решил вернуться в Японию, где много выступает и преподает, параллельно являясь послом японской музыкальной культуры, участвуя в различных фестивалях в США, Германии, Сербии, на Тайване и устраивая мастер-классы.
Кодзи Моришита с удовольствием откликнулся на приглашение корпорации RHANA и приехал в Москву. С нетерпением ожидают выступление скрипача-виртуоза участники фестиваля "Таланты содружества", ведь до концерта (15 мая) они смогут поучаствовать в мастер-классе музыканта и узнать его профессиональные тайны, а также увидеть скрипку, на которой он играет — шедевр венецианского мастера Маттео Гоффриллера, созданный в 1700 году.
Сам фестиваль "Таланты содружества" имени Фуата Мансурова, который проводится при поддержке Правительства Татарстана уже в пятый раз, — эффективная площадка для обмена опытом между начинающими и знаменитыми музыкантами. Здесь при поддержке оркестра театра "Новая Опера" и художественного руководителя фестиваля, дирижера Василия Валитова загораются новые имена классической музыки, таланты из стран СНГ. В юбилейном году мы услышим арфистку Ксению Курлович, скрипачей Елену Малышеву-Джалиль и Михаила Митрофанова-Джалиль — правнуков легендарного поэта-героя Мусы Джалиля, трубачей Ильяса Невретдинова и Евсея Григоренко, пианиста Шамиля Закаева, тенора Руслана Брагара, баса Владимира Кудашева и многих других. Завершит вечер выход на сцену «Новой оперы» молодой суперзвезды оперной сцены, заслуженной артистки России, победительницы конкурса Чайковского, обладательницы «Золотой маски» Альбины Шагимуратовой. Ученица великой Ренаты Скотто, запомнившаяся российским любителям музыки ролями Людмилы в Большом театре и Лючии ди Ламмермур в Татарском театре оперы и балета, исполнит коронную арию всех сопрано O mio babbino caro из оперы Пуччини «Джанни Скикки». Участие же в фестивале такого самобытного исполнителя, каким является Кодзи Моришита, который исполнит «Чардаш» Монти и «Романс» Свенсона, выведет музыкальный форум на новый уровень.
После фестиваля, который с нетерпением ждут все ценители классики, нам предстоят новые мероприятия, подготовленные корпорацией RHANA в рамках проекта "Культура жить. Активное долголетие" и перекрестного года "Россия — Япония".