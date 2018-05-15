Японский скрипач откроет «Таланты Содружества»

Знаменитый японский скрипач станет главной звездой Фестиваля «Таланты Содружества»

16 мая суперзвезда японской классической музыки Кодзи Моришита, прибывший в Москву по приглашению корпорации RHANA, примет участие в торжественном открытии фестиваля "Таланты Содружества" и проведет мастер-класс для начинающих музыкантов.

Продолжается перекрестный год "Россия — Япония" и набирает обороты приуроченный к нему масштабный проект "Культура жить.

Активное долголетие", в рамках которого уже прошли культурные, научные и благотворительные мероприятия при поддержке Правительства России и Посольства Японии. В мае состоится торжественное открытие V фестиваля "Таланты содружества" на сцене театра "Новая опера". В мероприятии примет участие японский скрипач-виртуоз Кодзи Моришита, прибывший в Москву по личному приглашению Екатерины Дибровой, главы корпорации RHANA.

Вдохновитель и инициатор всего проекта "Культура жить. Активное долголетие", член-корреспондент РАЕН Екатерина Диброва известна своими тесными связями с Японией, где качество и продолжительность жизни стали частью национальной идеи.

Кодзи Моришита — только один из гостей проекта "Культура жить. Активное долголетие". Раньше с перекрестным годом «Россия — Япония» поздравили россиян и пригласили принять участие в мероприятиях проекта знаменитая пианистка Кейко Мацуи, звезда японского современного искусства Эрина Мацуи, танцор, солист Большого театра Морихиро Ивата, легенда театра Кабуки-дза Ямада Мидори и др.

Возвращаясь к Кодзи Моришита, стоит упомянуть, что, начав играть в возрасте Моцарта, в 4 года, Кодзи быстро привлек к себе внимание и, закончив престижную школу Тохо Гакуэн, уехал в США, где в Цинциннати учился у самой мисс Дороти Дилей, известного «тренера талантов». Получив степень и почетную премию, Моришита, решил вернуться в Японию, где много выступает и преподает, параллельно являясь послом японской музыкальной культуры, участвуя в различных фестивалях в США, Германии, Сербии, на Тайване и устраивая мастер-классы.

Кодзи Моришита с удовольствием откликнулся на приглашение корпорации RHANA и приехал в Москву. С нетерпением ожидают выступление скрипача-виртуоза участники фестиваля "Таланты содружества", ведь до концерта (15 мая) они смогут поучаствовать в мастер-классе музыканта и узнать его профессиональные тайны, а также увидеть скрипку, на которой он играет — шедевр венецианского мастера Маттео Гоффриллера, созданный в 1700 году.

Сам фестиваль "Таланты содружества" имени Фуата Мансурова , который проводится при поддержке Правительства Татарстана уже в пятый раз, — эффективная площадка для обмена опытом между начинающими и знаменитыми музыкантами. Здесь при поддержке оркестра театра "Новая Опера" и художественного руководителя фестиваля, дирижера Василия Валитова загораются новые имена классической музыки, таланты из стран СНГ. В юбилейном году мы услышим арфистку Ксению Курлович, скрипачей Елену Малышеву-Джалиль и Михаила Митрофанова-Джалиль — правнуков легендарного поэта-героя Мусы Джалиля , трубачей Ильяса Невретдинова и Евсея Григоренко, пианиста Шамиля Закаева, тенора Руслана Брагара, баса Владимира Кудашева и многих других. Завершит вечер выход на сцену «Новой оперы» молодой суперзвезды оперной сцены, заслуженной артистки России, победительницы конкурса Чайковского, обладательницы «Золотой маски» Альбины Шагимуратовой. Ученица великой Ренаты Скотто , запомнившаяся российским любителям музыки ролями Людмилы в Большом театре и Лючии ди Ламмермур в Татарском театре оперы и балета, исполнит коронную арию всех сопрано O mio babbino caro из оперы Пуччини «Джанни Скикки». Участие же в фестивале такого самобытного исполнителя, каким является Кодзи Моришита, который исполнит «Чардаш» Монти и «Романс» Свенсона, выведет музыкальный форум на новый уровень.

После фестиваля, который с нетерпением ждут все ценители классики, нам предстоят новые мероприятия, подготовленные корпорацией RHANA в рамках проекта "Культура жить. Активное долголетие" и перекрестного года "Россия — Япония".