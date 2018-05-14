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Дэймон Албарн забыл новый альбом Gorillaz в такси
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Дэймон Албарн забыл новый альбом Gorillaz в такси 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант Дэймон Албарн чуть не потерял ноутбук с мастер-копией нового альбома своего проекта Gorillaz на заднем сиденье такси, пишет NME.
Лидер Blur забыл ноутбук в машине, возвращаясь с вечеринки в лондонском клубе Groucho.
"Это была катастрофа. Дэймон держит под контролем все, в случае с Gorillaz это не просто аудио, но и дорогостоящее видео. Содержание этого ноутбука бесценно", — делится анонимный источник.
К счастью для музыкантов, таксист оказался честным и сразу вернул пропажу, позвонив Албарну.
Также инсайдер рассказал, что новый альбом Gorillaz выйдет уже в этом году и будет иметь строгий политический оттенок: в песнях Албарн затрагивает болезненную для него тему Брекзита.
Предыдущий, пятый номерной альбом Gorillaz под названием Humanz вышел в 2017 году после семилетнего «молчания» группы.
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