Ещё
Деймон Албарн забыл в такси ноутбук с новым альбомом Gorillaz
Далее:
Читайте также:
Ещё

Деймон Албарн забыл в такси ноутбук с новым альбомом Gorillaz 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Знаменитый британский музыкант Деймон Албарн, основатель Blur и Gorillaz, забыл нотубук с новым альбомом «мультяшной» поп-группы в такси, когда возвращался домой из паба. Артист и его менеджмент пришел в ужас, сообщает Mirror.
Инцидент произошел в Лондоне, Албарн ехал домой из паба The Groucho Club. На ноутбуке хранилась мастер-версия и визуальную часть нового альбома Gorillaz, который должен выйти в июне.
"Этот ноутбук бесценен. Там была не только музыка, но и дорогая визуальная часть. Тот вечер стал для нас худшим кошмаром", — заявил анонимный источник из команды Албарна.
К счастью, музыкант вовремя заметил пропажу и стал обрывать телефон службы поддержки такси. Так сработала оперативно, и вскоре ноутбук был возвращен артисту.
Предыдущий альбом Gorillaz «Humanz» вышел в 2017 году.
Вести.Ru: последние новости
Кривому Рогу достанется за песню Марии Захаровой о Сирии на праздновании 9 мая Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты Guns N’ Roses выкинули со своего классического альбома расистскую песню
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века7
Нагиев рассказал о смешных заработках
Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся»3
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение