Деймон Албарн забыл в такси ноутбук с новым альбомом Gorillaz

Знаменитый британский музыкант Деймон Албарн, основатель Blur и Gorillaz, забыл нотубук с новым альбомом «мультяшной» поп-группы в такси, когда возвращался домой из паба. Артист и его менеджмент пришел в ужас, сообщает Mirror.

Инцидент произошел в Лондоне, Албарн ехал домой из паба The Groucho Club. На ноутбуке хранилась мастер-версия и визуальную часть нового альбома Gorillaz, который должен выйти в июне.

"Этот ноутбук бесценен. Там была не только музыка, но и дорогая визуальная часть. Тот вечер стал для нас худшим кошмаром", — заявил анонимный источник из команды Албарна.

К счастью, музыкант вовремя заметил пропажу и стал обрывать телефон службы поддержки такси. Так сработала оперативно, и вскоре ноутбук был возвращен артисту.

Предыдущий альбом Gorillaz «Humanz» вышел в 2017 году.