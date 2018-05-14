В Омском музыкальном театре «Травиату» исполнят солисты из Кореи 

В День омского музтеатра 24 мая в опере Дж. Верди «Травиата» основные партии споют солисты из Кореи. Это будет частью партнерского проекта Россия (Омск) & Корея (Сеул). Об этом сообщает пресс-служба театра.
Главные партии на языке оригинала 24 мая, в День Омского государственного музыкального театра, исполнят профессиональные оперные исполнители, лауреаты престижных международных конкурсов из Сеула. В партии Виолетты Валерии выступит О Ён Кюнг (сопрано), Флоры Бервуа — Ким Сун Хи (меццо-сопрано), Альфреда Жермона — Чой Сун Су (тенор), Жоржа Жермона — Джан Чоль (баритон).
Солисты сыграют спектакль совместно с артистами Омского государственного музыкального театра под руководством корейского дирижера — маэстро Но Тэ Чол. Маэстро был первым азиатским главным дирижером «Вена-вальс оркестра» и «Прага Моцарт оркестра». За свою творческую биографию дирижировал в более чем 140 оркестрах разных стран мира и дал более 800 концертов.
Отметим, что опера «Травиата» — творение Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» отмечает юбилей — 165 лет на мировой сцене. Впервые «Травиату» представили публике 6 марта 1853 года в оперном театре «Ла Фениче» в Венеции, где она потерпела провал, однако, переработанная, вскоре стала одной из самых популярных.