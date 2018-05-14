Ещё
В Омском музыкальном театре «Травиату» исполнят солисты из Кореи
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омском музыкальном театре «Травиату» исполнят солисты из Кореи 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В День омского музтеатра 24 мая в опере Дж. Верди «Травиата» основные партии споют солисты из Кореи. Это будет частью партнерского проекта Россия (Омск) & Корея (Сеул). Об этом сообщает пресс-служба театра.
Главные партии на языке оригинала 24 мая, в День Омского государственного музыкального театра, исполнят профессиональные оперные исполнители, лауреаты престижных международных конкурсов из Сеула. В партии Виолетты Валерии выступит О Ён Кюнг (сопрано), Флоры Бервуа — Ким Сун Хи (меццо-сопрано), Альфреда Жермона — Чой Сун Су (тенор), Жоржа Жермона — Джан Чоль (баритон).
Солисты сыграют спектакль совместно с артистами Омского государственного музыкального театра под руководством корейского дирижера — маэстро Но Тэ Чол. Маэстро был первым азиатским главным дирижером «Вена-вальс оркестра» и «Прага Моцарт оркестра». За свою творческую биографию дирижировал в более чем 140 оркестрах разных стран мира и дал более 800 концертов.
Отметим, что опера «Травиата» — творение Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» отмечает юбилей — 165 лет на мировой сцене. Впервые «Травиату» представили публике 6 марта 1853 года в оперном театре «Ла Фениче» в Венеции, где она потерпела провал, однако, переработанная, вскоре стала одной из самых популярных.
АиФ-Омск: последние новости
Филармония устроит фестиваль «Очарование осени» Из «ВИА Гры» уходит Мисс Россия Омичи встретили открытие сезона в музыкальном театре овациями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах288
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение