В Омском музыкальном театре «Травиату» исполнят солисты из Кореи

В День омского музтеатра 24 мая в опере Дж. Верди «Травиата» основные партии споют солисты из Кореи. Это будет частью партнерского проекта Россия (Омск) & Корея (Сеул). Об этом сообщает пресс-служба театра.

Главные партии на языке оригинала 24 мая, в День Омского государственного музыкального театра, исполнят профессиональные оперные исполнители, лауреаты престижных международных конкурсов из Сеула. В партии Виолетты Валерии выступит О Ён Кюнг (сопрано), Флоры Бервуа — Ким Сун Хи (меццо-сопрано), Альфреда Жермона — Чой Сун Су (тенор), Жоржа Жермона — Джан Чоль (баритон).

Солисты сыграют спектакль совместно с артистами Омского государственного музыкального театра под руководством корейского дирижера — маэстро Но Тэ Чол. Маэстро был первым азиатским главным дирижером «Вена-вальс оркестра» и «Прага Моцарт оркестра». За свою творческую биографию дирижировал в более чем 140 оркестрах разных стран мира и дал более 800 концертов.