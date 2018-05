Идеальное совпадение! На клип Чайлдиша Гамбино наложили песню Call Me Maybe

Нашумевший клип американского актера и музыканта Чайлдиша Гамбино This is America положили на песню канадской певицы Карли Рэй Джепсен Call Me Maybe. Оказалось, что они идеально подходят друг другу!

Скриншот видео

Сделать это догадался пользователь ютьюба под псевдонимом LOTI. Он использовал первую минуту клипа Гамбино — оказалось, что весь первый куплет и припев идеально совпадают по ритму.

Шутливый ролик LOTI выложил на ютьюб 11 мая, и за три дня его уже посмотрело более 2 млн человек. Под видео в настоящий момент около 3 тыс. комментариев.

Помимо восторженных, встречаются и негативные отзывы, называющие шутливое видео неуместным, поскольку оригинальный клип затрагивает серьезные проблемы чернокожего населения США.

Через сутки после публикации автор видео добавил комментарий к ролику, где сказал, что считает проблемы расизма и неравенства в Америке важными и не пытался оскорблять ни исполнителя, ни авторов оригинального клипа, ни поклонников.

Он также подчеркнул, что ему просто понравилось, как данный видеоряд совпал с другой песней, чем и решил поделиться с другими.

Вот и оригинал.

Клип на песню This Is America Дональда Гловера , выступающего под псевдонимом Чайлдиш Гамбино, вышел 5 мая. За неделю его посмотрели более 107 миллионов раз.

В четырехминутном клипе, где Гловер необычно танцует и внезапно убивает людей, зашифровано чрезвычайно много культурных отсылок и скрытых смыслов. В основном это рассуждение о жизни чернокожих в современных Соединенных Штатах.