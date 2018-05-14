Ещё
В Подмосковье пройдет фестиваль «Усадьба Jazz»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье пройдет фестиваль «Усадьба Jazz» 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В Московской области пройдет 15-й фестиваль «Усадьба Jazz», крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу, фанку, инди и электронной музыке. Мероприятие состоится 2 и 3 июня в государственном музее-усадьбе «Архангельское», сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
По словам организаторов, гостей фестиваля ждет особенная музыкальная программа на шести сценах. Участие в мероприятии примут певицы Елка и Peruquois, группы AYWA и «Меджикул», солист дуэта 5’Nizza SunSay и исполнительница Manizha. Одним из хедлайнеров «Усадьбы Jazz» станет группа «АукцЫон». На мероприятие впервые выступит коллектив The New Power Generation, с 1990 года сопровождавший концерты американского музыканта Принса.
«"Усадьба Jazz" — это семейный фестиваль, включая самых маленьких, для которых создано специальное музыкальное пространство — сцена «Усадьба Jazz Kids», юные гости которой совершат увлекательное путешествие в Африку, на Острова Карибского Бассейна, в Одессу начала прошлого века, а также в Гарлем времен детства легендарной Эллы Фитцджеральд», — отмечается в пресс-релизе.
В рамках фестиваля гостям представят проект «Art Свобода» — площадку авангардного и экспериментального музыкального искусства. Ее центральным событием станет театральный проект «Лес» режиссера Дмитрия Мелкина. Помимо этого, на «Art Свободе» состоятся показы спектакля «Эффект присутствия» творческого объединения Freak Fabrik и музыкального представления Animal Band от авторского театра «Эскизы в пространстве».
«Также гостей как всегда ждет маркет, фуд-корт и множество развлечений для всей семьи. Фестиваль объединит вокруг себя самых разных ярких и творческих людей: художников, поэтов, дизайнеров», — подчеркивают организаторы «Усадьбы Jazz».
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте фестиваля. Для детей моложе 10 лет вход бесплатный.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах288
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение