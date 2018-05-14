Начинающая гитаристка из Новогиреева получила шесть наград за апрель

Шесть побед в различных творческих конкурсах и фестивалях принесла нынешняя весна юной гитаристке Татьяне Бестигольниковой.

Татьяна Бестигольникова — одна из лучших учениц Детской музыкальной школы им. Н. Будашкина, расположенной в районе Перово. Но основное место учебы юного талантливого музыканта — школа № 2072 района Новогиреево. И таким образом, успехами Татьяны могут с полным правом гордиться оба района. В течение всего апреля пятиклассница активно принимала участие в различных конкурсах, фестивалях и концертных программах. Она стала участником Методического дня общего фортепиано, проходившего в ДМШ им. Д. Шостаковича, где выступила с одним из произведений И. Баха. Затем Татьяна стала лауреатом IX открытого фестиваля современной музыки имени Ю. Саульского, прошедшего в Зеркальном зале Москонцерта. Здесь она исполнила произведение Никиты Кошкина «Галоп» из сюиты «Эльфы». Вместе с композитором Александром Винницким Татьяна Бестигольникова выступила в концертной программе «Играют юные гитаристы». Выступление состоялось в книжном клубе-магазине «Гиперион». Кроме выступления в дуэте с маэстро, Татьяна исполнила и два произведения собственного сочинения. Результатом её участия в XIII Международном конкурсе-фестивале юных исполнителей на гитаре «TABULA RASA» стал диплом лауреата первой степени в номинации «Классическая гитара». А во втором Всероссийском конкурсе исполнителей на классической гитаре имени А. Иванова-Крамского Татьяна была награждена дипломом за лучшее исполнение произведения А. Иванова-Крамского. Диплом третьей степени Татьяна получила за участие в IV Всероссийской олимпиаде по музыкальной литературе «Русская исполнительская школа второй половины XIX — начала XX веков».

Фото — школа № 2072.