Ежегодный фестиваль «Маёвка Лайв» пройдет на выходных в Сокольниках

В субботу, 19 мая в 14:00 мск «Музыка Первого» представляет четвёртый музыкальный фестиваль молодых суперхитов «Маёвка Лайв» ver. #Супернова при поддержке Российского Союза Молодёжи.

Юлианна Караулова

Музыкальный фестиваль «Маёвка Лайв» — это многочасовой марафон из выступлений молодых суперзвёзд, пропитанный особой атмосферой, ураганом живого звука, завораживающими спецэффектами и настоящим весенним настроением вместе с яркими ведущими канала «Музыка Первого». На Фестивальной площади в парке ЦПКиО «Сокольники» г. Москвы на сцену выйдут суперпопулярные молодые артисты и музыканты с ультрамодными хитами российских музыкальных топ-чартов.

«Маёвка Лайв» одно из ожидаемых музыкальных событий в преддверии лета для жителей и гостей Москвы. За три года фестиваль собрал более 60 тысяч человек, а в самом концерте приняли участие более 100 артистов.