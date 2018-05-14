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Ежегодный фестиваль «Маёвка Лайв» пройдет на выходных в Сокольниках
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Ежегодный фестиваль «Маёвка Лайв» пройдет на выходных в Сокольниках 

Журнал ОК! 1 час назад
В субботу, 19 мая в 14:00 мск «Музыка Первого» представляет четвёртый музыкальный фестиваль молодых суперхитов «Маёвка Лайв» ver. #Супернова при поддержке Российского Союза Молодёжи.
В фестивале примут участие всеми любимые звёздные исполнители: ALEKSEEV, Елена Темникова, ВИА Гра, Юлианна Караулова, Maruv&Boosin, MBAND, Мари Краймбрери, Artik&Asti, Ёлка, HammAli & Navai, Мари Сенн и Gary, Ida Galich, Клава Кока, VIU VIU, Влад Рамм, Кравц, Luxor, Леша Свик, Markus Riva, Роман Бестселлер, ST, Sabi Miss, Pizzа, Filatov & Karas, Ханна, Юля Паршута, Звонкий, Настасья, Lucky4, ЛОVI, Dante, Ваня Чебанов, АЙКЬЮ, Тимур Родригез, Combat Cars, NAT, Дана Соколова, ESTRADARADA, USTINOVA, Play, DSIDE BAND, ВОРОНА и СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ!
Юлианна Караулова
Музыкальный фестиваль «Маёвка Лайв» — это многочасовой марафон из выступлений молодых суперзвёзд, пропитанный особой атмосферой, ураганом живого звука, завораживающими спецэффектами и настоящим весенним настроением вместе с яркими ведущими канала «Музыка Первого». На Фестивальной площади в парке ЦПКиО «Сокольники» г. Москвы на сцену выйдут суперпопулярные молодые артисты и музыканты с ультрамодными хитами российских музыкальных топ-чартов.
«Маёвка Лайв» одно из ожидаемых музыкальных событий в преддверии лета для жителей и гостей Москвы. За три года фестиваль собрал более 60 тысяч человек, а в самом концерте приняли участие более 100 артистов.
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