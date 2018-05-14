Воронежские таксисты устроили для горожан концерт духовой музыки 

Флешмоб прошёл 13 мая в Центральном городском парке. Таксисты устроили «внезапный концерт» духовой музыки. Флешмоб прошёл в минувшее воскресенье, 13 мая, в Центральном городском парке. На трубах и кларнетах, правда, сами водители не играли — вместо этого привезли в центральный городской парк целый духовой оркестр. Для этого понадобилось 7 автомобилей «Жёлтого такси».
У входа в парк музыканты исполнили 10 произведений — от «Гусарского марша» до «Мы желаем счастья вам». Как признаются в службе такси, устроить такой внезапный концерт для воронежцев пытались ещё в прошлом году, но тогда планам помешал дождь. В этот раз погода оказалась благосклонна — и музыканты отыграли всю программу. Теперь такие концерты сотрудники такси намерены организовывать регулярно. — У нас очень музыкальная команда. Например, на один из праздников 8 марта руководящий состав компании собрался и сыграл для наших девушек, для нашего персонала музыку заранее отрепетированную. Я был на маракасах, — рассказал руководитель отдела маркетинга «Жёлтого такси» Евгений Воронов.