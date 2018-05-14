Воронежские таксисты устроили для горожан концерт духовой музыки

Флешмоб прошёл 13 мая в Центральном городском парке. Таксисты устроили «внезапный концерт» духовой музыки. Флешмоб прошёл в минувшее воскресенье, 13 мая, в Центральном городском парке. На трубах и кларнетах, правда, сами водители не играли — вместо этого привезли в центральный городской парк целый духовой оркестр. Для этого понадобилось 7 автомобилей «Жёлтого такси».