Ещё
Воронежские таксисты устроили для горожан концерт духовой музыки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежские таксисты устроили для горожан концерт духовой музыки 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Флешмоб прошёл 13 мая в Центральном городском парке. Таксисты устроили «внезапный концерт» духовой музыки. Флешмоб прошёл в минувшее воскресенье, 13 мая, в Центральном городском парке. На трубах и кларнетах, правда, сами водители не играли — вместо этого привезли в центральный городской парк целый духовой оркестр. Для этого понадобилось 7 автомобилей «Жёлтого такси».
У входа в парк музыканты исполнили 10 произведений — от «Гусарского марша» до «Мы желаем счастья вам». Как признаются в службе такси, устроить такой внезапный концерт для воронежцев пытались ещё в прошлом году, но тогда планам помешал дождь. В этот раз погода оказалась благосклонна — и музыканты отыграли всю программу. Теперь такие концерты сотрудники такси намерены организовывать регулярно. — У нас очень музыкальная команда. Например, на один из праздников 8 марта руководящий состав компании собрался и сыграл для наших девушек, для нашего персонала музыку заранее отрепетированную. Я был на маракасах, — рассказал руководитель отдела маркетинга «Жёлтого такси» Евгений Воронов.
Вести Воронеж: последние новости
Для воронежцев вместе с симфоническим оркестром играл известный пианист сэр Барри Дуглас Воронежцы смогут бесплатно попасть на кинопоказ оперы с участием Анны Нетребко Воронежское такси устроит для горожан бесплатный концерт в Центральном парке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах294
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение