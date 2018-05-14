На праздничном концерте для соколинцев выступил артист оригинального жанра

Концерт «Мир! Труд! Весна» состоялся на площадке библиотеки №84 на улице Щербаковская в Соколиной горе.

В честь Международного дня трудящихся сотрудники библиотеки при поддержке Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора провели концерт для жителей района. Концерт открыл приветственным словом и поздравлениями глава МО Николай Прохоров . Первыми выступили артисты эстрадно-симфонического оркестра: они исполнили песни о любви, дружбе, весне и о Москве. Танцевальные номера для публики исполнил коллектив «Русская кадриль». Выступления певицы О. Дмитриевой и артиста оригинального жанра К. Сорокина сорвали аплодименты публики.

По традиции в Соколиной горе в мае проходит немало концертов. Их анонсы появляются в разделе интернет-газеты «Взгляд с Соколиной горы».

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».