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На праздничном концерте для соколинцев выступил артист оригинального жанра
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На праздничном концерте для соколинцев выступил артист оригинального жанра 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Концерт «Мир! Труд! Весна» состоялся на площадке библиотеки №84 на улице Щербаковская в Соколиной горе.
В честь Международного дня трудящихся сотрудники библиотеки при поддержке Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора провели концерт для жителей района. Концерт открыл приветственным словом и поздравлениями глава МО Николай Прохоров. Первыми выступили артисты эстрадно-симфонического оркестра: они исполнили песни о любви, дружбе, весне и о Москве. Танцевальные номера для публики исполнил коллектив «Русская кадриль». Выступления певицы О. Дмитриевой и артиста оригинального жанра К. Сорокина сорвали аплодименты публики.
По традиции в Соколиной горе в мае проходит немало концертов. Их анонсы появляются в разделе интернет-газеты «Взгляд с Соколиной горы».
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
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