Опубликован первый трейлер музыкального байопика о группе Queen

На официальном YouTube группы Quuen опубликован трейлер фильма «Богемская рапсодия», положенный на одноименную песню легендарной рок-группы.

В ярком ролике показаны моменты становления и расцвета коллектива, знаменитые концерты и сцены из студии звукозаписи.

Фредди Меркьюри в картине сыграл Рами Малек . В ролике и фильме он поет под фонограмму покойного музыканта.