Опубликован первый трейлер музыкального байопика о группе Queen 

На официальном YouTube группы Quuen опубликован трейлер фильма «Богемская рапсодия», положенный на одноименную песню легендарной рок-группы.
В ярком ролике показаны моменты становления и расцвета коллектива, знаменитые концерты и сцены из студии звукозаписи.
Фредди Меркьюри в картине сыграл Рами Малек. В ролике и фильме он поет под фонограмму покойного музыканта.
Дорога «Богемской рапсодии» на большой экран была непростой. Фильм могли снять еще в 2013 году с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Однако после конфликта с басистом Queen и продюсером картины Брайаном Мэем и взаимных оскорблений Коэн покинул проект. Оставил кресло режиссера по просьбе продюсеров и якобы не справившийся со съемочным процессом Брайан Сингер. За Сингера фильм доснял Декстер Флетчер.