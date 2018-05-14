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Концерты вокальной и фортепианной музыки прошли в Кузьминках
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Концерты вокальной и фортепианной музыки прошли в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 28 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В хоре «Камертон» детской школы искусств «Центр» 11 мая состоялись концерты вокальной и фортепианной музыки. Репертуар представил концертные номера, которые каждый участник подготовил в течение года на своих занятиях по общеобразовательной предпрофессиональной программе «Хоровое пение».
— Ученики хоровых классов с удовольствием посещают специальные дисциплины, которые ведут преподаватели по фортепиано Н. А. Фильченко, А. Г. Серегина, А. А. Капранова, Е. С. Фокина и преподаватель по сольному пению М. Г. Петрякова, — заявил сотрудник учреждения.
По убеждению педагогического коллектива «Камертона», такие концерты помогают каждому участнику хора проявить свою индивидуальность и выучку, дарят ребенку радость артистического дебюта, учат исполнителей быть внимательным и чутким зрителем. (вт)
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