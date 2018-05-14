Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Во вторник, 29 мая, в 19:00 в Большом зале Консерватории (Большая Никитская 13/6) Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) под управлением Павла Когана исполнит фортепианные концерты Чайковского (солист — Сергей Редькин) и Рахманинова (солист — Дмитрий Маслеев).

Концерт состоится в рамках цикла «Любимые фортепианные концерты», в котором представлены наиболее популярные сочинения жанра в исполнении известных молодых пианистов. Финал серии посвящен двум самым знаменитым отечественным опусам.

Первый концерт Петра Ильича Чайковского, получивший благодаря лирической воодушевленности музыки, удивительной сочности красок и щедрости мелодического изобретения, особенно высокое признание из трех фортепианных концертов композитора, вверен рукам Сергея Редькина — лауреата III премии XV международного конкурса Чайковского-2015.

Третий концерт Сергея Васильевича Рахманинова, представляющий собою вершину его творчества второй половины 1900-х годов, завершающий и в известном смысле подытоживающий эту сложную полосу художественных исканий автора, прозвучит в трактовке Дмитрия Маслеева — лауреата I премии XV международного конкурса имени Чайковского-2015.