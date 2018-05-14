Бутовчане вспомнят казачьи песни

У казаков как особого воинского сословия была своя культура (в том числе и музыкальная). Послушать казачьи песни бутовчане смогут во вторник, 15 мая.

Казаки являлись одной из самых сильных и активных частей русского народа. Поэтому неудивительно, что казачья культура (в том числе музыкальная) выжила, несмотря на все бунты, восстания и «расказачивание». «Чёрный ворон», «Любо, братцы, любо!», «По Дону гуляет казак молодой…», «Скакал казак через долину» — вот лишь некоторые известные казачьи песни.

Бутовчане смогут послушать песни казаков во вторник, 15 мая, в ТЦСО «Бутово» (улица Старокачаловская, дом 3, корпус 1). Их исполнит Михаил Чешель.

Начало концерта — в 14.00.