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Бутовчане вспомнят казачьи песни
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Бутовчане вспомнят казачьи песни 

Вестник Бутова 3 часа назад
Фото: Вестник Бутова
У казаков как особого воинского сословия была своя культура (в том числе и музыкальная). Послушать казачьи песни бутовчане смогут во вторник, 15 мая.
Казаки являлись одной из самых сильных и активных частей русского народа. Поэтому неудивительно, что казачья культура (в том числе музыкальная) выжила, несмотря на все бунты, восстания и «расказачивание». «Чёрный ворон», «Любо, братцы, любо!», «По Дону гуляет казак молодой…», «Скакал казак через долину» — вот лишь некоторые известные казачьи песни.
Бутовчане смогут послушать песни казаков во вторник, 15 мая, в ТЦСО «Бутово» (улица Старокачаловская, дом 3, корпус 1). Их исполнит Михаил Чешель.
Начало концерта — в 14.00.
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