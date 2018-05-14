Группа «Аигел» выпустила эксцентричный клип «Принц на белом»

Номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» группа «Аигел» выпустила новый клип на песню «Принц на белом».

«Для меня, как для режиссёра, работа в данной стилистике оказалась крайне увлекательной. Эксцентрика, смелость, парадоксальное сочетание недиффузийных территорий, экспериментальная камера. Все это позволяет трансформировать реальность и создать визуальную атмосферу звучащей музыке. Сама музыка, на мой взгляд, уже несёт в себе парадоксальный удивительный мир, и моя задача была лишь его подчеркнуть, помочь людям увидеть музыку группы «Аигел»», — рассказала режиссер клипа Жанна Карабалаева.

Предыдущее видео «Татарин» собрало более 10 000 000 просмотров на YouTube.

В апреле у группы вышел второй альбом под названием «Музыка». Послушать пластинку можно здесь.

Дуэт татарской поэтессы Айгель Гайсиной и петербургского электронщика групп «СБПЧ», «Елочные игрушки» и 2H Company Ильи Барамии сделал тюремную лирику модной, создав из мрачной реальности ни на что не похожий исповедальный хип-хоп. У их дебютного клипа на песню «Татарин» почти 9 миллионов просмотров на YouTube, а среди фанатов пары — телеведущий Иван Ургант : он позвал музыкантов выступить в своем вечернем шоу на Первом канале.

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