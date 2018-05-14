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Группа «Аигел» выпустила эксцентричный клип «Принц на белом»
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Группа «Аигел» выпустила эксцентричный клип «Принц на белом» 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» группа «Аигел» выпустила новый клип на песню «Принц на белом».
«Для меня, как для режиссёра, работа в данной стилистике оказалась крайне увлекательной. Эксцентрика, смелость, парадоксальное сочетание недиффузийных территорий, экспериментальная камера. Все это позволяет трансформировать реальность и создать визуальную атмосферу звучащей музыке. Сама музыка, на мой взгляд, уже несёт в себе парадоксальный удивительный мир, и моя задача была лишь его подчеркнуть, помочь людям увидеть музыку группы «Аигел»», — рассказала режиссер клипа Жанна Карабалаева.
Предыдущее видео «Татарин» собрало более 10 000 000 просмотров на YouTube.
В апреле у группы вышел второй альбом под названием «Музыка». Послушать пластинку можно здесь.
Дуэт татарской поэтессы Айгель Гайсиной и петербургского электронщика групп «СБПЧ», «Елочные игрушки» и 2H Company Ильи Барамии сделал тюремную лирику модной, создав из мрачной реальности ни на что не похожий исповедальный хип-хоп. У их дебютного клипа на песню «Татарин» почти 9 миллионов просмотров на YouTube, а среди фанатов пары — телеведущий Иван Ургант: он позвал музыкантов выступить в своем вечернем шоу на Первом канале.
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