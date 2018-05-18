Необыкновенный концерт ждёт москвичей в эту субботу 

Концерт экспериментальной электронной музыки пройдёт 19 мая. Перед слушателями будут выступать два музыканта-электронщика — Пётр Термен и Alex Twister.
Музыкант, поэт и педагог Пётр Термен является правнуком известного изобретателя Льва Термена (1896-1993), создавшего в 1920 году первый в мире электромузыкальный инструмент — терменвокс.
Именно на терменвоксе сыграет 19 мая правнук изобретателя.
Концерт пройдёт в парке у Ростокинского акведука. Организатором этой музыкальной акции является арт-площадка «Электромузей», а сам концерт будет представлять собой электронную импровизацию.
Выступление музыкантов-электронщиков начнётся в 17.00.
Да, самое главное: вход — свободный.