Необыкновенный концерт ждёт москвичей в эту субботу

Концерт экспериментальной электронной музыки пройдёт 19 мая. Перед слушателями будут выступать два музыканта-электронщика — Пётр Термен и Alex Twister.

Музыкант, поэт и педагог Пётр Термен является правнуком известного изобретателя Льва Термена (1896-1993), создавшего в 1920 году первый в мире электромузыкальный инструмент — терменвокс.

Именно на терменвоксе сыграет 19 мая правнук изобретателя.

Концерт пройдёт в парке у Ростокинского акведука. Организатором этой музыкальной акции является арт-площадка «Электромузей», а сам концерт будет представлять собой электронную импровизацию.

Выступление музыкантов-электронщиков начнётся в 17.00.

Да, самое главное: вход — свободный.