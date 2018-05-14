Гайчанин Ильдар Абдуллин хочет исполнять песни со смыслом

Студент Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, певец Ильдар Абдуллин стал победителем Всероссийского молодёжного конкурса искусств Дельфийские игры. За плечами 23-летнего артиста финал музыкального шоу «Новая звезда», гран-при международного конкурса «Надежды Европы» и служба в Ансамбле имени А. В. Александрова.

Победить после поражения

Интересно, что талант артиста в ребенке заметили случайно. К маме мальчика пришла знакомая и рассказала, что его ищет преподаватель музыкальной школы и просит обязательно привести на занятие. До этого Ильдар о музыке совсем не думал, все мысли были о футболе. Однако летом оказался в загородном лагере, где на капустнике в роли султана исполнил песню. Тут-то его и заметила руководитель народного отделения музыкальной школы Ольга Власова . Она и разыскивала его упорно через всевозможных знакомых в Гае. Ильдар отучился в музыкальной школе, потом пел во Дворце культуры «Горняк». Интересно, что его не приняли в одну из студий дворца, но с радостью взяли в другую. Ближе к 9 классу парнишка задумался: если выиграет городской песенный конкурс, то попробует поступить в колледж культуры.

Ильдар поступил на эстрадное отделение Оренбургского областного колледжа культуры и искусств к руководителю Ольге Тушевой.

— Первый год меня не ставили на выступления. Я обижался, но все было правильно. Я ещё был «сырой», — рассказывает Ильдар. — У нас очень сильное отделение. Здесь мне поставили голос.

И началась широкая концертная деятельность. В 2015 году Ильдар прошёл в финал телешоу «Новая звезда». Ранее, в 2014 году, он впервые участвовал в Дельфийских играх, но не победил.

— Даже хорошо, что так получилось. Это поражение научило меня побеждать. Я много готовился, читал. Главное, понял, что на сцене не должен бояться. Почему я должен стесняться, ведь я занимаюсь своим любимым делом, — объясняет Ильдар.

Спустя четыре года Ильдар вернулся за победой. На Дельфийские игры его снова отобрала комиссия министерства культуры и института искусств. Во Владивостоке парень показал всё своё мастерство.

«Всё зависит от меня»

— Когда стоишь на сцене и концерт закончился, ты выложился, это неописуемое чувство. Идёт отдача от зрительного зала. И в этом момент понимаешь, что всё не зря.

Победе предшествовала большая работа. Ранее, он, кстати, взял гран-при международного конкурса «Надежды Европы» в Сочи. На конкурсе «Новая звезда» Ильдар познакомился с руководителями Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова и после колледжа оказался в ансамбле. Через три месяца его забрали в армию и он продолжил работу в ансамбле, находясь на службе.

— Выступали на главных площадках Москвы: в международном Доме музыке, Кремлёвском дворце (перед президентом выступали), в ЦАТРе. Здесь научился дисциплине. Это очень тяжело часами стоять под софитами, не двигаясь. С ребятами мы создали квинтет и солировали в ансамбле. Халилову очень понравился наш квинтет, — поделился Ильдар. — Я получил там большой опыт.

Однако парень понимал, что находится не на своём месте, что хочет петь другие песни и быть солистом. Ильдар решил вернуться в Оренбург, чтобы продолжить образование в институте искусств и расти в эстрадном направлении.

К сожалению, большой талант и победы на конкурсах не гарантируют успех и карьеру.

— Вы слышали музыку на ТВ (на музыкальных каналах)? Кто там поёт? Откуда эти исполнители? Мы их не знаем. Но у них есть деньги, чтобы выступать на каналах. Зато у хороших групп нет таких возможностей. Порой стоящих людей знают только в своём городе. У них классные песни со смыслом, но сейчас они не формат. Заметьте, современных хиты построены по одному принципу: однообразие, простота текста и бит, — говорит Ильдар Абдуллин. — В стране только два музыкальных шоу, которые дают реальный старт, где могут заметить продюссеры, где на приз можно начать своё продвижение. В остальном конкурсы устраивают часто для того, чтобы заработать деньги. На них, конечно, набираешься опыта, но взносов они требуют немалых.

— Выпускники устраиваются педагогами в музыкальные школы, выступают в коллективах, участвуют в ансамблях, хорах, мюзиклах. Часто приходится работать в ресторанах. Мне это очень не нравится. Редкий зритель оценит выступление. В моем дипломе будет написано преподаватель и артист. И ведь почти все хотят быть артистами, — усмехается Ильдар. — Нужно много трудиться, развиваться, писать свои песни, попробовать себя в разных жанрах, поучиться зарубежом. Хочу петь песни со смыслом. Конечно, хочется быть стадионным артистом. Всё зависит от меня.