Бузова пообещала «взрывной» концерт в Москве

Ольга Бузова в своем Инстаграм-аккаунте сделала видео-публикацию, в которой напомнила поклонникам о сольном концерте в Москве.
Звезда пообещала, что зрителей ждет сюрприз — Бузова представит новую композицию, которую впервые исполнит именно на этом концерте.
Публикация, как и всегда, вызвала бурную реакцию у подписчиков. Кто-то искренне обрадовался возможности услышать и увидеть своего кумира вживую:
Бузеныш-крутышка😊✌️
— написал один из многочисленных фанатов Ольги.
А кому-то ее творчество явно не по душе. Бузовой пожелали взять несколько уроков вокала перед выступлением:
Иди петь научись для начала
А кто-то стал заступаться за певицу:
Вот почему если человек успешный то его критикуют или обсуждают? Пока Вы сидите на диванах и ничего не делаете она сейчас зарабатывает деньги. Её не содержит богатый папик. Она сама всего добилась. А чего добились в этой жизни вы?
— написал один из подписчиков.
Сама Ольга отвечать на комментарии не стала.