Бузова пообещала «взрывной» концерт в Москве

Бузова пообещала устроить «взрывной» концерт в Москве

Звезда пообещала, что зрителей ждет сюрприз — Бузова представит новую композицию, которую впервые исполнит именно на этом концерте.

Публикация, как и всегда, вызвала бурную реакцию у подписчиков. Кто-то искренне обрадовался возможности услышать и увидеть своего кумира вживую:

Бузеныш-крутышка😊✌️

— написал один из многочисленных фанатов Ольги.

А кому-то ее творчество явно не по душе. Бузовой пожелали взять несколько уроков вокала перед выступлением:

Иди петь научись для начала

А кто-то стал заступаться за певицу:

Вот почему если человек успешный то его критикуют или обсуждают? Пока Вы сидите на диванах и ничего не делаете она сейчас зарабатывает деньги. Её не содержит богатый папик. Она сама всего добилась. А чего добились в этой жизни вы?

— написал один из подписчиков.

Сама Ольга отвечать на комментарии не стала.