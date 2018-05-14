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Опубликована программа фестиваля «Классика на Дворцовой»
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Опубликована программа фестиваля «Классика на Дворцовой» 

АиФ Санкт-Петербург 32 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Она была опубликована на официальном сайте мероприятия.
26 мая, накануне 315-летия Северной столицы, на Дворцовой выступят лауреат премии BBC «Певица мира» Валентина Нафорница, которая два года назад пела здесь дуэтом с Дмитрием Хворостовским, представители российской оперной школы, солисты Большого и Михайловского театров, балет Аллы Духовой «ТОДЕС», артисты балета Театра имени Леонида Якобсона и другие.
Хедлайнером open-air станет дуэт звезд мировой оперной сцены Роберто Аланьи и Александры Куржак.
Петербуржцы и гости города услышат произведения Штрауса, Россини, Бизе, Верди и других композиторов.
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