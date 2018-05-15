В Воронцовском парке проведут танцевальный мастер-класс

19 мая в парке «Усадьба Воронцово» состоится праздник «День парков».

В честь Дня парков в эту субботу в Воронцовском парке проведут праздник.

В 11.00 начнется занятие по парковому Crossfit, а в 12.00 все желающие могут принять участие в танцевальном мастер-классе по латиноамериканским танцам.

А в час дня начнется основная программа: мастер-класс «Мастерская белого самолетика», творческие и образовательные мастер-классы, скрипичный концерт, выступление участницы вокального шоу Голос-5».

А завершится мероприятие дискотекой.

Фото с сайта «Усадьба Воронцово».