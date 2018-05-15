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В Воронцовском парке проведут танцевальный мастер-класс
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В Воронцовском парке проведут танцевальный мастер-класс 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
19 мая в парке «Усадьба Воронцово» состоится праздник «День парков».
В честь Дня парков в эту субботу в Воронцовском парке проведут праздник.
В 11.00 начнется занятие по парковому Crossfit, а в 12.00 все желающие могут принять участие в танцевальном мастер-классе по латиноамериканским танцам.
А в час дня начнется основная программа: мастер-класс «Мастерская белого самолетика», творческие и образовательные мастер-классы, скрипичный концерт, выступление участницы вокального шоу Голос-5».
А завершится мероприятие дискотекой.
Фото с сайта «Усадьба Воронцово».
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