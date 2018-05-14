«Нашествие-2018»: новички и постоянные участники фестиваля

Главный рок-фестиваль России в этом году состоится в поселке Большое Завидово Тверской области с 3 по 5 августа. Событие, как и всегда, пройдет на двух сценах.

На второй сцене «НАШЕ 2.0» появятся «Биртман», «Нервы», «Ангел НеБес» и «Монеточка». Список участников фестиваля, которых можно будет увидеть на этой сцене, еще пополняется.

Билеты на «Нашествие-2018» можно приобрести на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru.

Фото: amic.ru