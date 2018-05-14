«Нашествие-2018»: новички и постоянные участники фестиваля 

Главный рок-фестиваль России в этом году состоится в поселке Большое Завидово Тверской области с 3 по 5 августа. Событие, как и всегда, пройдет на двух сценах.
Итак, на главной сцене зрители увидят дуэт заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и автора всех их песен Алексея Белова и группу «Джанго» вместе с фронтменом Алексеем Поддубным. Также на сцену выйдут культовая панк-группа «НАИВ»; группа «Конец фильма» во главе с Евгением Феклистовым; группа родом из Нижнего Новгорода «Uma2rmaН» и Максим Покровский с его рок-группой «Ногу свело!».
На второй сцене «НАШЕ 2.0» появятся «Биртман», «Нервы», «Ангел НеБес» и «Монеточка». Список участников фестиваля, которых можно будет увидеть на этой сцене, еще пополняется.
Билеты на «Нашествие-2018» можно приобрести на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru.
По материалам nsn.fm
Фото: amic.ru