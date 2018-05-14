Ещё
«Нашествие-2018»: новички и постоянные участники фестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нашествие-2018»: новички и постоянные участники фестиваля 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Главный рок-фестиваль России в этом году состоится в поселке Большое Завидово Тверской области с 3 по 5 августа. Событие, как и всегда, пройдет на двух сценах.
Итак, на главной сцене зрители увидят дуэт заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и автора всех их песен Алексея Белова и группу «Джанго» вместе с фронтменом Алексеем Поддубным. Также на сцену выйдут культовая панк-группа «НАИВ»; группа «Конец фильма» во главе с Евгением Феклистовым; группа родом из Нижнего Новгорода «Uma2rmaН» и Максим Покровский с его рок-группой «Ногу свело!».
На второй сцене «НАШЕ 2.0» появятся «Биртман», «Нервы», «Ангел НеБес» и «Монеточка». Список участников фестиваля, которых можно будет увидеть на этой сцене, еще пополняется.
Билеты на «Нашествие-2018» можно приобрести на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru.
По материалам nsn.fm
Фото: amic.ru
В городе N: последние новости
Оркестр нижегородской полиции дал концерт в честь Дня Победы Площадь Минина и Пожарского перекрыли почти на три месяца «Аритмия» и «Ла-ла ленд»: какие фильмы 2017 года полюбились нижегородцам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах301
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Тест: угадайте актера в гриме
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение