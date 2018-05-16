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«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
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«Как рокерша!»: Алла Пугачева снялась в клипе 

Лиза 3 часа назад
Алла Пугачева всегда готова к экспериментам. В том числе за это ее так любят поклонники. На днях Алла Борисовна снялась в клипе своего любимого стилиста Алишера. Именно этот дизайнер, а теперь и певец, повлиял на сегодняшний имидж Пугачевой. С его подачи артистка распрощалась с балахонами, примерив джинсы-скинни и мини. По словам Алишера, его клиентка не сразу решилась на перемены, но шаг за шагом им удалось сформировать ее новый имидж. Пугачева то и дело слышит комплименты в свой адрес: она выглядит моложе своих лет и смело экспериментирует с одеждой.
В клипе Алишера Примадонна примерила новый образ: джинсы, футболка и кожаный плащ. Поклонники охарактеризовали look: «как рокерша!». Стилист поблагодарил певицу за то, что она согласилась поддержать его:
Я мечтал с самого детства об этом и мечты иногда сбываются! Я не могу выразить свою благодарность в том объеме, в котором заслуживает эта Велика Женщина Алла! Я всех еще 1000 раз поблагодарю и все расскажу, сейчас только о ней, и если бы не Алла, ничего бы не было, вернее было бы, но не так как во сне, а я просыпаться не хочу!
Алишер пообещал поклонникам, что обязательно отдельно сообщит о премьере клипа. А мы напомним, что среди клиенток стилиста значатся, помимо Аллы Пугачевой, Тамара Тамара Гвердцители и Юлия Самойлова, представлявшая наша страну на «Евровидении».
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