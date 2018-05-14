На «уроке музыки» у Дмитрия Маликова побывали 200 вологжан

Творческая встреча с народным артистом России прошла сегодня в концертном зале Вологодского областного колледжа искусств. Ученики музыкальных и общеобразовательных школ, студенты колледжей из первых уст узнали об истории успеха Дмитрия Маликова . Известный артист в рамках проекта «Уроки музыки» дал юным вологжанам советы, как найти себя в музыкальной сфере.

Дмитрий Маликов известен как эстрадный исполнитель, однако сегодня артист показал себя в роли пианиста. Классические произведения Дмитрий Маликов сегодня исполнял на фортепиано. За движением рук артиста следили молодые вологжане.

«Я вообще не думал быть певцом, учился на классического музыканта. В 14 лет советы отца и увлечение эстрадной музыкой привели к тому, что я стал писать музыку. Мне кажется, что подросткам трудно определиться с выбором профессии, и я думаю, наша встреча даст какие-то подсказки ребятам», — рассказал народный артист России Дмитрий Маликов.

О музыке, творчестве и жизни в открытом диалоге говорили сегодня юные вологжане с Дмитрием Маликовым. «Урок музыки» — это общение с человеком, который достиг мастерства в своем деле. По словам народного артиста, в юном возрасте важно иметь наставника.

«Я учусь игре на фортепиано. От Дмитрия хотелось узнать, как это — сочинять музыку и чего можно добиться в искусстве. Сейчас у меня наставник — это мой музыкальный учитель, возможно, теперь буду равняться на кого-то еще», — поделилась ученица Центра образования № 23 «Созвучие» Вероника Брасловская.

География проекта «Урок музыки», который Дмитрий Маликов открыл в 2012 году, охватывает разные города страны — от Калининграда до Новосибирска. Только за первые три года в мастер-классе артиста приняли участие порядка 50 тысяч человек. В этом году Дмитрий Маликов посещает малые города, Вологда стала исключением.

«Я здесь был в 2013 году, меня сюда тянуло вернуться. Сегодня я посетил места моего святого — Дмитрия Прилуцкого, здесь у меня друзья. Сегодня я чувствую счастливым, готов передать свои эмоции детям. Проект я теперь называю, как «Уроки жизни», потому что часто дети задают разные вопросы, не связанные с музыкой», — поделился народный артист России Дмитрий Маликов.

«Уроки музыки» проходят по всей стране бесплатно. «Счастливые билеты» на встречу с Дмитрием Маликовым для некоторых вологжан оказались сюрпризом.

«Мы с сестрой участвовали в городском конкурсе «Была весна, была победа», в качестве подарка нас пригласили на «Урок музыки». Встреча с Дмитрием Маликовым — очень знаковая для всей Вологды, я считаю. Мы подчеркнули для себя как теоретические аспекты музыки, так и зарядились внутренне», — поделилась учитель музыки из поселка Огарково Вера Смирнова