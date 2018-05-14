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Рита Ора извинилась за текст своей новой песни
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Рита Ора извинилась за текст своей новой песни 

Журнал ОК! 3 часа назад
Рита Ора публично извинилась за текст одного из своих последних релизов. Певица написала в своем Твиттер длинное сообщение с извинениями за текст песни Girls, которую она записала совместно с Карди Би, Бейби Рекса и Charli XCX.
Японская актриса Хейли Кийоко была одной из первых, кто отреагировал на новый трек. «Постоянно появляются песни, которые неправильно интерпретируют некоторые сообщения. Они несут ЛГБТ-сообществам больше вреда, чем пользы. Подобные песни маргинализируют эти идеи», — заявила актриса.
После того, как Рита Ора получила много оскорблений в свой адрес, она решила написать длинное оправдательное письмо в свой Твиттер.
«Привет всем, кто это читает. Эта песня была написана в соответствии с тем опытом, который я пережила. У меня были отношения как с женщинами, так и с мужчинами и это моя жизнь. Я сожалею о том, что то, как я выразила себя в этой песне, оскорбило чувства других людей. Я бы никогда не подумала о том, чтобы нанести вред людям из ЛГБТ-сообществ или другим людям. Я надеюсь, что в будущем я смогу выражать себя в искусстве и давать возможность своим фанатам гордиться собой так же, как я сейчас учусь это делать. Я хочу сказать спасибо своим фанатам, которые научили меня людить себя несмотря ни на что. С любовью, Рита»
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