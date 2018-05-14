Как у России появился гимн «Боже, царя храни»

«Боже, царя храни» был государственным гимном Российской империи. С ним уходили на войну и с войны возвращались, он звучал во время коронаций. Его любили и знали наизусть.

Гимн полуанглийский

Появление гимна в Российской империи было связано с победой в Отечественной войне 1812 года. Своего гимна не было, на музыку английского гимна «Боже, храни короля» исполняли прославление русскому царю-победителю Александру I. В 1815 году В. А. Жуковский написал и опубликовал в журнале «Сын Отечества» стихотворение «Молитва русских», посвященное Александру I. В 1816-м А. С Пушкин приписал к стихотворению 2 строфы. 19 октября 1816 года они были исполнены воспитанниками Лицея на музыку английского гимна. В 1818 году Жуковский дополнил свое стихотворение. Текст сложился полностью, но музыка оставалась английской.

Царская прихоть

Историю создания музыки гимна связывают с прихотью Николая I, который заявил: «Скучно стало слушать музыку английскую, столько лет употребляемую». Заняться сочинением музыки он поручил князю А. Ф. Львову, наиболее близкому ему музыканту.

Слухи о Глинке

Современников волновало, почему царь выбрал Львова, а не М. И Глинку? Ходили слухи, что был негласный конкурс, что создание музыки Его Величество хотели предложить М. Ю Виельгорскому, а также М. И Глинке, но…всё это так и осталось слухом. Глинка нигде не упоминал о том, что кто-то обращался к нему с предложением о создании музыки к какому-либо варианту какого-либо гимна.

О Львове

Князь А. Ф Львов с детства прекрасно играл на скрипке. Он пронес это увлечение через всю свою жизнь. Он был прекрасным скрипачом— исполнителем. Его мастерство ценили Мендельсон, Шуман, Лист. Он выступал с концертами в Англии, Германии, Франции— и везде был огромный успех. Он также занимался активной музыкальной деятельностью-после смерти отца (руководителя придворной певческой капеллы) он унаследовал руководство ею и создал школу певческого мастерства, а затем— Петербургское Симфоническое общество.

Канон

16 тактов и 6 строк — именно это и есть канонический вариант гимна Российской империи, известного как «Боже, царя храни!». Мелодия и текст легко запоминались и были рассчитаны на повтор куплетов (трижды).

Популярность

Музыка гимна стала быстро известна в Европе. Музыкальная тема гимна встречается в нескольких произведениях немецких композиторов. В России же П. И Чайковский фактически цитирует его в двух своих произведениях — в «Славянском марше» и в увертюре «1812 год», которая была написана в 1880 году и была исполнена по случаю освящения Храма Христа Спасителя в Москве.

В СССР гимн впервые прозвучал в 1958г, в кинофильме «Тихий Дон» (реж. С. Герасимов).

Премьера

Первое исполнение гимна состоялось 18 декабря 1833 г. под названием «Молитва русского народа» … С 31 декабря 1833 года исполненный гимн становится официальным гимном Российской империи и получает привычное нам название «Боже, Царя храни!». Гимн просуществовал до Февральской революции 1917 года.