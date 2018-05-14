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Дочь Уилла Смита рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством, когда ей было 10 лет
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Дочь Уилла Смита рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством, когда ей было 10 лет 

Журнал ОК! 3 часа назад
Дочь Уилла Смита, Уиллоу, дала откровенное интервью своей матери Джаде в ее новом ток-шоу «Red Table Talk» («Разговоры за красным столом»). Во время беседы она шокировала свою маму тем, что резала себе вены, когда ей было 10 лет. По ее словам, это произошло после успешного релиза клипа на песню Whip My Hair, который состоялся в 2010 году.
Уиллоу поделилась, что после фурора, который произвела песня, она прекратила заниматься вокалом и начала задаваться вопросами о своем предназначении в жизни. 10-летняя девочка сказала, что ее пугала неопределенность и отсутсвтие других талантов, помимо пения.
Все хотели, чтобы после завершения тура, я дописала свой альбом. Я подумала, что не собираюсь этого делать. После того, как все успокоилось, наступило затишье, и мне стало страшно. Я думала, что не смогу заниматься ничем, кроме музыки, а петь я не хотела. Я слушала много грустной музыки, это было безумие, и я резала себе вены, — рассказала Уиллоу.
Фотография: Legion-Media.ru Уиллоу Смит и Джада Пинкетт-Смит
После того, как Уиллоу откровенно рассказала о переходном периоде, Джада была шокирована и могла только спросить у своей дочери, когда это случилось. Он также добавила, что не видела, как Уиллоу делала это.
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