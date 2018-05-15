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В Москве выступит Международный кельтский оркестр в рамках военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
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В Москве выступит Международный кельтский оркестр в рамках военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2016 году специально для выступления на Красной площади был создан международный творческий союз музыкантов из разных стран мира, объединенных общей кельтской культурой.
Волынки, барабаны и тамбурштоки — музыканты сводного оркестра из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Дании, Голландии и Германии подготовили новое шоу.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на протяжении последних нескольких лет является постоянным участником Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В 2016 году специально для выступления на Красной площади был создан международный творческий союз музыкантов из разных стран мира, объединенных общей кельтской культурой. Все участники коллектива — титулованные музыканты, добившиеся признания у себя на родине и выступавшие, в том числе, перед главами своих государств.
Выступления волынщиков международного оркестра всегда очень интересны и самобытны. На юбилейном Х Фестивале «Спасская башня» оркестр, насчитывающий 120 волынщиков и барабанщиков, вышел на брусчатку главной площади страны совместно с международной командой исполнителей шотландских танцев.
В этом году волынщики снова готовят сюрприз для москвичей и гостей столицы. Изюминкой выступления станет шоу тамбурмажоров.
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