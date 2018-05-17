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Мировая премьера музыкального посвящение Владивостока — «Варяга» — пройдёт 7 июня
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Мировая премьера музыкального посвящение Владивостока — «Варяга» — пройдёт 7 июня 

Prim.News 3 часа назад
Фото: Vladnews.ru
Вслед за фильмом «Звуки Владивостока» Мариос Иоанну Элиа представит свое музыкальное произведение.
«Варяг» — посвящение Владивостоку Мариоса Иоанну Элиа (Кипр) — представят на сцене Приморской краевой филармонии 7 июня. В этот день состоится мировая премьера этого произведения.
«Варяг» — такое название дал своему сочинению кипрский композитор. Музыкант, известный своими оригинальными идеями, воплощаемыми с помощью смелых звуковых решений. Он смешивает в музыке звучания оркестров, симфонического и духового, традиционные напевы удэгейцев, колокольный перезвон, чтение рэпа, гул автомобилей, шум большого города. Произведение посвящено Владивостоку.
В исполнении принимают участие Тихоокеанский симфонический оркестр, Академический хор ДВФУ, солисты: лауреаты международных конкурсов Елена Брыкина и Илья Астафуров. Дирижер — заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.
В этот же вечер прозвучат известные хоровые произведения, в том числе вступление к кантате К. Орфа «Кармина Бурана», «Румынская рапсодия» Дж. Энеску и один из самых эффектных фортепианных концертов — Концерт №1 Ф. Листа. Солист — дипломант международного конкурса Анатолий Медведев.
Ведущая — Наталия Мищенко. Продолжительность программы — 2 часа
6+/ Большой зал/ Цена билета — 600, 800, 1000 руб. / Начало 18:30  Дополнительная информация.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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