Мировая премьера музыкального посвящение Владивостока — «Варяга» — пройдёт 7 июня

Вслед за фильмом «Звуки Владивостока» Мариос Иоанну Элиа представит свое музыкальное произведение.

«Варяг» — посвящение Владивостоку Мариоса Иоанну Элиа (Кипр) — представят на сцене Приморской краевой филармонии 7 июня. В этот день состоится мировая премьера этого произведения.

«Варяг» — такое название дал своему сочинению кипрский композитор. Музыкант, известный своими оригинальными идеями, воплощаемыми с помощью смелых звуковых решений. Он смешивает в музыке звучания оркестров, симфонического и духового, традиционные напевы удэгейцев, колокольный перезвон, чтение рэпа, гул автомобилей, шум большого города. Произведение посвящено Владивостоку.

В исполнении принимают участие Тихоокеанский симфонический оркестр, Академический хор ДВФУ, солисты: лауреаты международных конкурсов Елена Брыкина и Илья Астафуров. Дирижер — заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов

В этот же вечер прозвучат известные хоровые произведения, в том числе вступление к кантате К. Орфа «Кармина Бурана», «Румынская рапсодия» Дж. Энеску и один из самых эффектных фортепианных концертов — Концерт №1 Ф. Листа. Солист — дипломант международного конкурса Анатолий Медведев

Ведущая — Наталия Мищенко. Продолжительность программы — 2 часа

6+/ Большой зал/ Цена билета — 600, 800, 1000 руб. / Начало 18:30 Дополнительная информация.