В Волгограде музыкальный театр покажет мюзикл на сцене «Царицынской оперы»

Волгоградский музыкальный театр покажет 16 мая выездной мюзикл «Дубровский» на сцене «Царицынской оперы».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, этим спектаклем артисты завершают 86-й театральный сезон. Мюзикл уже прошел на площадках Волжского и Красноармейского районов. По словам директора музыкального театра Дмитрия Полянина, это шаг навстречу жителям города и области. «Нам интересно показывать работы на разных площадках. Очень приятно видеть, как откликаются на такие приглашения зрители», — рассказал он. Отметим, в течение сезона театр показал 200 различных постановок, среди которых и мюзикл «Д Артаньян и три мушкетера». Его премьера состоялась в конце апреля текущего года. Спектакль посмотрело уже более 3 000 зрителей. Летом творческий коллектив приступит к работе над новыми постановками.