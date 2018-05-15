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В интернете набирает популярность видеоклип музыкантов о природе Красноярья
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В интернете набирает популярность видеоклип музыкантов о природе Красноярья 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Набирает популярность видео омских музыкантов, посвященный природе Красноярского края.
В центре внимания — музыкальное путешествие в жаркое сибирское лето. Это спав по реке Мана, заповедник «Столбы», фестиваль
Музыканты группы «Омский бекон» играют свою музыку на природе, романтически соединяя красоту искусства с прекрасными скалами, речными изгибами, высокими звездами и тёплыми языками костра.
«Для съемок «Омский бекон» объединил музыкантов из разных сибирских регионов, таких как Кемерово, Красноярск, Тува — именитых артистов и простых уличных музыкантов. Разные группы и стили… все вместе — огромная Сибирь, в каждом живописном уголке которой, живут красивые, открытые и талантливые люди, — говорят организаторы путешествия.
Музыканты предлагают свой ответ на вопрос «Как провести это лето?» Вариантов множество: покорять горные вершины, купаться на рассвете, танцевать у костра, отдыхать, слушать музыку, любоваться звездами… именно в такое путешествие приглашает «Омский бекон» в своем новом музыкальном видео «ВСТРЕТИМСЯ В СИБИРИ»!
Клип сибирского бренда «Омский бекон» от 2017 года называется «На улице минус — в нашем сердце плюс! Самый горячий сибирский трек 2017». Ролик набрал уже почти 5 тысяч просмотров на Youtube.
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