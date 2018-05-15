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Театр «Колесо» поговорит о любви на международном фестивале
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Театр «Колесо» поговорит о любви на международном фестивале 

Волга Ньюс 23 минуты назад
Фестиваль пройдет с 17 по 23 мая 2018 года в Новошахтинске (Ростовская область).
Конкурсная афиша фестиваля представлена девятью спектаклями из Московской, Ростовской, Свердловской и Самарской областей. Помимо спектаклей, в рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи, просмотры художественных фильмов, литературные проекты, а также обсуждения увиденного со зрителем.
Особенность фестиваля в том, что на нем представлены как спектакли для детей, так и для взрослой публики. Спектакли могут быть музыкальными, драматическими, кукольными, главное одно — они должны быть о любви, которая, как мы знаем, бывает разной.
Тольяттинский театр «Колесо» поговорит с новошахтинским зрителем о любви отцов и детей. О том, как родители, в порыве отеческой опеки, не позволяют своим детям сделать собственный выбор. Но, именно, любовь спасает, казалось бы, безвыходную ситуацию. Фестиваль имеет конкурсную основу, а, значит, есть все шансы, что театр «Колесо» вернется домой не с пустыми руками.
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