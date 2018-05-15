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В Молодежном центре «PROдвижение» прошел концерт-квартирник
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В Молодежном центре «PROдвижение» прошел концерт-квартирник 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В субботу прошел камерный концерт-квартирник, который был организован Молодежной палатой Косино-Ухтомского района. Местом проведения мероприятия стал молодежный центр «PROдвижение». Концерт посвятили Дню Победы.
Квартирник собрал участников разных возрастов. Звучали произведения как известных авторов, так собственного сочинения. Мероприятие также посетили профессиональные музыканты из Вешняков. Но они пока присутствовали в качестве гостей. В следующий раз они собираются выступить с гитарами. Предположительно, квартирник проведут в июне. Темой его станут лето и отдых. О месте и времени проведения участников уведомят заранее, и они смогут подбирать репертуар.
На этом концерте зрители услышали такие песни, как «Москвичи», «В землянке», «Жди меня», песню из кинофильма «Белорусский вокзал», а также стихотворения Булата Окуджавы, Роберта Рождественского.
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