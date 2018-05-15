В Сочи грандиозно отметят юбилей «Зимнего театра»

Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. Сочинский «Зимний театр» сегодня отмечает 80-летие. В честь юбилея на сцену выйдут солисты Санкт-Петербургского государственного музыкального театра «Зазеркалье», Сочинской филармонии и местного симфонический оркестр под управлением главного дирижера Олега Солдатова

»Зимний театр» был открыт 15 мая 1938 года. Первой постановкой, которую увидели сочинские зрители, стала опера Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Сегодня «Зимний театр» — главная сцена олимпийской столицы, место проведения концертов и фестивалей. Так, здесь ежегодно проходят международный фестиваль искусств Юрия Башмета , международный фестиваль Игоря Бутмана «Sochi Jazz Festival», фестиваль команд КВН «Кивин в Сочи», всероссийский фестиваль армейской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!», музыкальный фестиваль «Crescendo».

По случаю «круглой даты» в Сочи составили большую программу праздничных мероприятий.