Ещё
В Сочи грандиозно отметят юбилей «Зимнего театра»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи грандиозно отметят юбилей «Зимнего театра» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. Сочинский «Зимний театр» сегодня отмечает 80-летие. В честь юбилея на сцену выйдут солисты Санкт-Петербургского государственного музыкального театра «Зазеркалье», Сочинской филармонии и местного симфонический оркестр под управлением главного дирижера Олега Солдатова.
— В программу войдут фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста», Жоржа Бизе «Кармен», оперетты Имре Кальмана «Сильва», мюзикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди, — сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
»Зимний театр» был открыт 15 мая 1938 года. Первой постановкой, которую увидели сочинские зрители, стала опера Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.
Сегодня «Зимний театр» — главная сцена олимпийской столицы, место проведения концертов и фестивалей. Так, здесь ежегодно проходят международный фестиваль искусств Юрия Башмета, международный фестиваль Игоря Бутмана «Sochi Jazz Festival», фестиваль команд КВН «Кивин в Сочи», всероссийский фестиваль армейской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!», музыкальный фестиваль «Crescendo».
По случаю «круглой даты» в Сочи составили большую программу праздничных мероприятий.
Новая Кубань: последние новости
Рамзан Кадыров попросил Минкульт не показывать «Матильду» в Чечне Время бесплатной парковки в ТРЦ «Галерея» сократили до нескольких минут Этнографический комплекс «Атамань» ждет гостей на фееричное открытие сезона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте актера в гриме
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»57
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение