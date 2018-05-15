Эннио Морриконе выступит в России в честь 60-летия музыкальной карьеры

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. Итальянский композитор, автор музыки к ряду всемирно известных кинофильмов Эннио Морриконе осенью, накануне 90-летнего юбилея, даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Гастроли будут посвящены другой юбилейной дате — в этом году композитор отмечает 60 лет с начала своей музыкальной карьеры. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.

5 ноября Морриконе выступит в Ледовом дворце Петербурга, а спустя два дня — в Государственном Кремлевском дворце в столице. Выступления станут частью большого европейского турне.

"Представлять мою музыку во всех этих городах, настолько непохожих друг на друга, для людей самого разного возраста и с настолько разнообразным культурным опытом — это невероятно", — приводит пресс-служба слова Морриконе.

За шесть десятков работы маэстро написал более 600 произведений, которые невозможно уместить в одну программу.

"Программа выступления будет состоять как из хитов, так и из новых произведений. Конечно, прозвучат классические композиции — например, музыка к популярным вестернам Серджо Леоне. Однако помимо этого я хочу добавить музыку, родившуюся из сотрудничества с Квентином Тарантино , а также саундтрек к фильмам Леоне, который не был исполнен во время предыдущих выступлений", — рассказал музыкант, который лично встанет за дирижерский пульт Чешского национального симфонического оркестра. Именно этот коллектив принимал участие в записи саундтрека к фильму «Омерзительная восьмерка», удостоенного «Оскара».

В качестве специального гостя в Россию приедет португальская певица, исполнительница фаду Дулсе Понтеш. «Я счастлив, что со мной на сцене будет легендарная Дулсе Понтеш с ее невероятным и проникновенным вокалом», — подчеркнул Морриконе. В концерте также примет участие большой хор из 75 солистов.

Эннио Морриконе прославился музыкой к таким фильмам, как «Однажды в Америке» (1983), «Неприкасаемые» (1987), «Новый кинотеатр „Парадизо“ (1988) и „Малена“ (2000), получил множество международных премий и много раз номинировался на „Оскар“. Сначала удостоился почетной статуэтки Американской киноакадемии за вклад в киноискусство, а в 2016 году „Оскаром“ была отмечена его музыкальная дорожка к фильму Квентина Тарантино „Омерзительная восьмерка“ (2015). Тогда впервые режиссер „Криминального чтива“ доверил написать саундтрек полностью одному композитору.

10 ноября маэстро отметит 90-летие.