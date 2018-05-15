У СБПЧ вышел новый (и очень красивый!) клип «У нас есть все»

Группа СБПЧ выпустила новый клип на песню «У нас есть все». По словам фронтмена группы и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилла Иванова, песня является гимном ушедшей любви и «ожиданием чего-то веселого, что ждет нас впереди». Премьера сингла прошла на Собака.ru в марте. Послушать его можно здесь.