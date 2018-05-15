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Джастин Бибер и Селена Гомес посвящают друг другу песни
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Джастин Бибер и Селена Гомес посвящают друг другу песни 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Совсем недавно Селена Гомес (Selena) выпустила новый хит «Back», в котором поклонники сразу же нашли отсылки к её отношениям с Джастином Бибером (Justin). Певец отказался комментировал эту ситуацию и отправился в отдаленный уголок Калифорнии, Санта-Барбару, работать над новым альбомом.
Однако близкие Джастина утверждают, что «песня дала ему надежду на возобновление отношений с Селеной. В то же время, он не понимает, почему она отвергает все его попытки добиться её расположения».
«Ему сейчас очень тяжело, с выходом песни он ушел глубоко в себя и пытается понять, как же поступить дальше. Он до сих пор любит Селену и хочет её вернуть»
Джастин остановился в, и уже несколько дней подряд жители отеля замечают его, сидящим у бассейна с кипой исписанных листов. «Он выглядел очень эмоциональным и сосредоточенным. Кажется, он писал о чем-то, что его сильно тревожит» — рассказал HollywoodLife один из туристов. Может быть, Джастин готовит ответный трек для Селены?
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