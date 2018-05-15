Вокально-инструментальный ансамбль школы №853 стал лауреатом конкурса «Живой звук»

Одним из итогов V-го Музыкального фестиваля вокально-инструментальных групп «Живой звук» стала победа ВИА «The Band», которому было присуждено звание Лауреата II-ой степени.

Проведение конкурса вокально-инструментальных ансамблей «Живой звук» входит в Международный фестиваль искусств «Московские звёзды». В нём участвуют любительские коллективы, дающие выступления и оцениваемые членами жюри в таких номинациях, как «Популярная музыка», «Джаз», «Альтернативная музыка», «Рок», «Металл» и «Инструменталисты».

Зеленоградскую школу №853 на данном конкурсе представлял вокально-инструментальный ансамбль «The Band» под руководством Александра Павловича Малянова. В финале коллектив ансамбля был удостоен награды в виде памятного знака и звания Лауреата II степени. Руководителя группы наградили именным дипломом за высокий профессионализм и педагогическое мастерство в подготовке конкурсантов и большой вклад в развитие искусства.