Ещё
Вокально-инструментальный ансамбль школы №853 стал лауреатом конкурса «Живой звук»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вокально-инструментальный ансамбль школы №853 стал лауреатом конкурса «Живой звук» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Одним из итогов V-го Музыкального фестиваля вокально-инструментальных групп «Живой звук» стала победа ВИА «The Band», которому было присуждено звание Лауреата II-ой степени.
Проведение конкурса вокально-инструментальных ансамблей «Живой звук» входит в Международный фестиваль искусств «Московские звёзды». В нём участвуют любительские коллективы, дающие выступления и оцениваемые членами жюри в таких номинациях, как «Популярная музыка», «Джаз», «Альтернативная музыка», «Рок», «Металл» и «Инструменталисты».
Зеленоградскую школу №853 на данном конкурсе представлял вокально-инструментальный ансамбль «The Band» под руководством Александра Павловича Малянова. В финале коллектив ансамбля был удостоен награды в виде памятного знака и звания Лауреата II степени. Руководителя группы наградили именным дипломом за высокий профессионализм и педагогическое мастерство в подготовке конкурсантов и большой вклад в развитие искусства.
Старое Крюково: последние новости
Зеленоградцев приглашают на празднование Дня славянской письменности и культуры В рамках акции «Ночь в музее» Музей Зеленограда проведет интересные мероприятия Активные граждане оценят музыкальный фестиваль «Московская весна»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов»
Тест: угадайте актера в гриме
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Видео
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение